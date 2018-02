Perú retira oficialmente invitación a Maduro a Cumbre de las Américas

LIMA.- El Gobierno de Perú retiró la invitación enviada al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para que asista a la octava Cumbre de las Américas, que se celebrará en Lima el 13 y 14 de abril próximos, según la carta que oficializó esa decisión, difundida hoy por medios locales.



La misiva fue firmada por la canciller peruana, Cayetana Aljovín, y enviada el último martes al ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, según la copia del documento.



Aljovín le informó a Arreaza que por encargo del presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, se decidió retirar la invitación al Gobierno de Maduro "conforme a lo establecido en la Declaración de Quebec adoptada en la III Cumbre de las Américas en 2001.



"Que a letra dice: cualquier alteración o ruptura inconstitucional de orden democrático en un Estado del Hemisferio constituye un obstáculo insuperable para la participación del Gobierno de dicho Estado en el proceso de Cumbres de las Américas", argumenta la misiva.



La ministra Aljovín anunció el pasado martes, durante una reunión del Grupo de Lima, que la presencia de Maduro en la Cumbre de las Américas "no será bienvenida" por Perú, una declaración que fue respaldada por los países presentes en la reunión.



El Grupo de Lima fue creado con Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú, ante la imposibilidad de aprobar resoluciones sobre Venezuela en la Organización de Estados Americanos (OEA) por el bloqueo de los países caribeños.



Tras esa decisión, Maduro aseguró hoy que llegará a Lima "llueve, truene o relampaguee", lo que motivó que la primera ministra de Perú, Mercedes Aráoz, le responda que él "no puede entrar ni al suelo ni al cielo peruano... porque no está siendo bienvenido".



Aráoz sostuvo que su Gobierno ha retirado la invitación que le dirigió al gobernante venezolano en noviembre para asistir a la reunión, por haber roto el diálogo con la oposición y haber convocado de manera anticipada elecciones presidenciales en su país, fijadas para el 22 de abril.



También acusó a Maduro de romper las conversaciones con la convocatoria de estas elecciones adelantadas, lo que consideró "algo totalmente ajeno a una práctica democrática, porque con ello impide que la oposición pueda participar en igualdad de condiciones en un proceso electoral".



La decisión de Perú y del Grupo de Lima fue respaldada hoy por una delegación de la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo (INTA) que visita la capital peruana.



"Hemos apoyado y apoyamos, por supuesto, la decisión que ha tomado el Grupo de Lima en lo que se refiere al señor Nicolás Maduro", señaló hoy en una rueda de prensa el eurodiputado alemán Bernd Lange, quien preside la misión de la INTA.



El Departamento de Estado de Estados Unidos también respaldó el miércoles esa decisión y señaló que la exclusión de Maduro muestra el "alto estándar democrático" que requiere la participación en la octava Cumbre de las Américas. EFE