A prisión preventiva español extraditado desde Colombia en caso de lavado de activos

SANTO DOMINGO (R.Dominicana).- El Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional acogió el pedimento del Ministerio Público y dictó tres meses de prisión preventiva en contra del ciudadano español Francisco Javier Oubiña Magariños, acusado de encabezar una red internacional de lavado de activos provenientes del narcotráfico.

La información fue ofrecida mediante un comunicado de prensa, donde el Ministerio Público destaca que Oubiña Magariños fue extraditado desde Colombia, siendo esta la segunda persona que logra trasladar al país desde esa nación dentro de las acciones que lleva a cabo con la cooperación internacional para combatir el crimen organizado.

Destacó en ese orden, que en diciembre del pasado año también fue extraditado desde Colombia el ciudadano de esa nación Pedro Alveiro Páez Cifuentes, conocido en el país como Darío Gamboa Saavedra, alias “Marino”, quien igualmente es acusado de delitos de tráfico internacional de drogas y lavado de activos.

Con relación al imputado Oubiña Magariños, se informó que es sindicado como el cabecilla de una red que se dedicaba al lavado de activos proveniente del narcotráfico, integrada por ciudadanos de varias naciones, entre ellas, por dominicanos, colombianos y venezolanos.

Indica que dicha organización tenía una estructura compleja para colocar y estratificar dinero ilícito, utilizando la modalidad de creación de empresas de fachada en la República Dominicana, dedicadas a la comercialización de productos, tales como hidrocarburos, con la finalidad de ser los receptores de cuantiosas sumas de dinero en moneda estadounidense (dólares).

En ese sentido, detalla que dichas sumas de dinero eran recibidas en efectivo en las avenidas, plazas comerciales y en oficinas de hoteles del país como supuesto pago de dichos productos.

La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo acusa al extranjero de violar los artículos 3 letra a y b, 8 letra b, 18 y 21 letras a, b, c y e, y 26 de la antigua Ley No. 72-02 sobre Lavado de Activos Proveniente del Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Controladas y otras Infracciones Graves en perjuicio del Estado dominicano, así como de violar los artículos 2 y 39, párrafo III y IV, de la antigua de Ley de Armas No. 36.

El comunicado indica que el imputado Francisco Javier Oubiña Magariños deberá cumplir la medida de coerción impuesta en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo, en San Cristóbal.

Las autoridades destacaron que por su vinculación a esta red también cumplen prisión preventiva varias personas que fueron arrestadas durante el transcurso de la investigación en el año 2016, a los cuales les fueron confiscados dinero en dólares y documentos, entre otras evidencias.