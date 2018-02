Despedido otro directivo de Oxfam en Haití por comportamiento inadecuado

LONDRES.- La organización Oxfam informó hoy de que Damien Barrendorf, a cargo de la dirección de esa ONG en Haití y que había sustituido al belga Roland van Hauwermeiren, fue acusado de comportamiento inadecuado y despedido después por mala gestión.



Barrendorf cesó de su cargo el pasado septiembre pero la noticia se ha hecho pública hoy, en medio del escándalo que envuelve a esta organización humanitaria al revelarse que directivos y cooperantes de Oxfam contrataron prostitutas en Haití poco después del terremoto que devastó a este país en 2010.



El diario "The Times", que destapó estos hechos la semana pasada, señala que la retirada de Barrendorf pone de manifiesto la inquietud por la falta de transparencia en Oxfam y las presiones que afronta su director ejecutivo, Mark Goldring.



Barrendorf fue sometido a una investigación después de que se recibieran quejas a través de un mecanismo interno de denuncias, si bien no se ha precisado si las acusaciones de comportamiento inadecuado son de naturaleza sexual.



No obstante, un portavoz de Oxfam ha insistido en que la dimisión de Barrendorf no está vinculada con el escándalo de las prostitutas revelado por el diario británico y que motivó la retirada del director en Haití, Roland van Hauwermeiren, y la dimisión de la subdirectora ejecutiva de Oxfam, Penny Lawrence.



Lawrence reconoció, en un comunicado divulgado a la prensa, que la organización había recibido quejas sobre posibles comportamientos inadecuados por parte de esos trabajadores antes de que fueran enviados al país caribeño, pero no tomó las medidas adecuadas.



La hasta ahora subdirectora ejecutiva de la ONG, que recibe unos 32 millones de libras (36 millones de euros) al año del Gobierno británico, pidió disculpas por "el daño y la angustia que esto ha provocado en quienes apoyan a Oxfam y en el sector de la cooperación", así como "en las personas vulnerables" afectadas.



También ha dejado su cargo el presidente de la plataforma, Juan Alberto Fuentes Knight, arrestado este miércoles en Guatemala acusado de participar en un caso de corrupción cuando fue ministro de Finanzas de ese país durante el Gobierno de Álvaro Colom, entre 2008 y 2012.



La ministra de Cooperación Internacional del Reino Unido, Penny Mordaunt, aseguró hace unos días que el Ejecutivo retirará los fondos públicos a cualquier ONG que no coopere con las autoridades en las investigaciones para destapar casos de abusos sexuales y adopte medidas para evitarlos. EFE