Marcha Verde exige a la Procuraduría obtener pruebas de sobornos Odebrecht

SANTO DOMINGO.- El movimiento Marcha Verde pidió hoy al Ministerio Público reclamar de la constructora brasileña Odebrecht las pruebas que esta se comprometió a entregar para conocer el paradero de los 92 millones de dólares que la multinacional dijo pagó como sobornos en el país entre 2001 y 2014.



La entidad, que exige a la Justicia esclarecer el pago de los sobornos, recordó que de acuerdo a la Procuraduría General de la República, Odebrecht acordó facilitar las pruebas para identificar a quienes recibieron ese monto que permitió a la constructora hacerse con millonarios contratos de infraestructuras.



El colectivo aseguró en rueda de prensa, que la documentación que necesitarían los tribunales para determinar las responsabilidades en este caso, se puede obtener en los documentos que poseen las autoridades brasileñas, en la termoeléctrica que construye Odebrecht en el país, y en las transferencias bancarias de los supuestos responsables.



Marcha Verde también demandó del Ministerio Público explicar al país si los documentos recibidos de la Justicia brasileña presentan o no la lista de los sobornados que tantas veces se prometió, y que fue objeto y justificación del "pacto de impunidad" suscrito y homologado con la Odebrecht.



Los dirigentes del movimiento afirmaron que la Procuraduría tiene la obligación de presentar el número de cuentas bancarias donde fueron a parar los sobornos dados por Odebrecht; pruebas de documentación fehaciente sobre la ruta del dinero; los instrumentos financieros usados, además de la identificación de las obras que resultaron adjudicadas como consecuencia de los sobornos pagados.



"La investigación del caso Odebrecht no estará completa si no se investiga la relación del presidente (dominicano) Danilo Medina con el delincuente internacional Joao Santana, responsable de triangular y lavar dinero para la empresa en varios países del mundo", expuso la entidad en un documento.



También exigió investigar lo dicho por el exministro de Industria y Comercio Temístocles Montás, uno de los acusados por el Ministerio Público de recibir el pago de sobornos, de que Odebrecht le entregó para financiar "ilegalmente" las campañas electorales del expresidente del país Leonel Fernández y de Medina.



La semana pasada, el juez de la Suprema Corte de Justicia dominicana Francisco Ortega Polanco otorgó cuatro meses más al Ministerio Público para que presente formal acusación contra los catorce imputados de recibir los sobornos.



A raíz de esa decisión, el procurador general de Justicia dominicano, Jean Alain Rodríguez, destacó que esos cuatro meses adicionales permitirán completar decenas de diligencias de cooperación internacional y local que se encuentran en proceso.



Entre otros acusados por el caso figuran los senadores oficialistas Julio César Valentín y Tommy Galán; el diputado opositor Alfredo Pacheco; el empresario Ángel Rondón, señalado de recibir y distribuir los sobornos; el exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa, y el presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM, principal opositor), Andrés Bautista García. EFE