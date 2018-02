Hipólito acepta disculpas de Wilton Guerrero, que pretendió vincularlo al "Chapo Guzmán”

SANTO DOMINGO (R.Dominicana).- El expresidente Hipólito Mejía aceptó las disculpas que le ofreciera este miércoles el senador oficialista por Peravia, Wilton Guerrero, en medio de un juicio por difamación e injuria en contra del legislador, que había imputado al antiguo mandatario haberse reunido con el narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán.

“Hay cosas que yo no las acepto en el país, yo no acepto que me involucren en robo, ni acepto que me involucren en muertes ni mucho menos que me involucren en vaina de drogas y cosas así, bajo ninguna circunstancia, porque lo más importante para mí es mi familia, mis hijos, mi hermana, mis sobrinos y mis nietos, eso yo no lo negocio con nadie”, enfatizó Mejía.

El exmandatario habló por vía telefónica en el programa El Interactivo, de La Súper 7 (107.7 FM), donde dijo que no acudió a la Justicia por razones personales, sino que no puede permitir que lo involucren en asuntos de narcotráfico, en robo, en muertes o cualquier actividad criminal.

“No es un problema personal, es un problema como yo lo califiqué, de que las instituciones dominicanas tienden a perecer, y eso a mí me preocupa. Que los políticos estamos en la boca de todo el mundo, desacreditados”, comentó Mejía al conversar con George Rodríguez y Ruddy González en La Súper 7.

El líder del Partido Revolucionario Moderno (PRM) criticó que en el país se meta en el mismo saco a todo el mundo, como si todos fueran corruptos. “Eso yo no lo acepto y mucho menos en un caso como el que se decía, en medio de una campaña política, irresponsable, meter a uno en un asunto de un narco internacional”, agregó.

Afirmó que estaba preocupado que a seis años de haber llevado el caso ante la Suprema Corte de Justicia, no se produjera un fallo y que se mantuviera con posposiciones mediante el empleo de subterfugios jurídicos.

“Obviamente, yo no quiero seguir sembrando discordia en la sociedad dominicana y acepté, que no era interés mío ni de buscar dinero ni retaliar a nadie ni desacreditar a nadie, sino que se viera un dictamen al final”, siguió diciendo el exmandatario.

“Afortunadamente él firmó una carta que va a salir en todos los periódicos, que nosotros nos encargaremos de publicarla también, y yo haré mi propio análisis y daré otros detalles para conocimiento de la opinión pública nacional”, indicó.

“Mira, sin entrar en detalles de lo que sucedió en la Suprema, tú comprenderás que una persona que fue presidente, lo que menos quiere es escarbar en algunas deficiencias que podrían poner en entredicho nuestra Justicia, entonces, yo preferí pasar por alto, y el propio Julio (Cury, cabogado) consideró que era mejor pasar por alto algunas cosas que tener que seguir profundizando en otros aspectos que no son nada agradables”, dijo el expresidente.

Mejía reconoció que la imputación de Wilton Guerrero, tratando de vincularlo con el narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, le afectaron electoralmente en las elecciones del 2012, y que ello pudo poner en riesgo la estabilidad del país, pero que él no se dejó arrastrar “por ciertos agitadores que creen que hay que sacar pingües beneficios en momentos determinados”.

Wilton Guerrero, senador del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), reconoció este miércoles en la Suprema Corte de Justicia, que no confirmó la información que ofreció en el 2012, imputando a Mejía haber viajado hacia México en un avión pilotado por una persona de confianza del Chapo Guzmán.