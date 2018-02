Propietario de hoteles Riu acusado de corrupción en Miami se encuentra ya en España

MIAMI (EEUU).- Luis Riu Güell, copropietario de la cadena hotelera española Riu y acusado de corrupción en Miami, se encuentra ya a España, pero tendrá que regresar a EEUU para comparecer ante la justicia en fechas todavía no fijadas, señaló hoy a Efe el equipo de comunicaciones del grupo en esta ciudad.



Burson-Marsteller, la firma de relaciones públicas de la cadena hotelera en Miami, indicó que "trabajan estrechamente" con el "equipo legal de RIU y la corte local" para conocer más sobre las "posibles" audiencias que tendrán lugar "en los próximos meses", pero que todavía "no hay fechas confirmadas".



Confirmó además que Luis Riu quedó en libertad bajo fianza de 20.000 dólares, tras comparecer voluntariamente ante un juez del condado de Miami-Dade, y que ha "retomado ya sus actividades empresariales".



Las vistas judiciales tendrán lugar en un tribunal de Miami, donde deberá comparecer por un caso de presunta corrupción vinculada al proceso de remodelación del hotel Riu Plaza Miami Beach, de 284 habitaciones, propiedad de la cadena hotelera.



La Justicia de EEUU acusa a Luis Riu y al vicepresidente regional de la cadena, Alejandro Sánchez del Arco, de haber ofrecido estancias gratis o con grandes descuentos en hoteles de lujo al exdirector del Departamento de Construcción de Miami Beach Mariano Fernández y empleados de éste a cambio de su asistencia en la renovación del hotel.



La semana pasada, los fiscales acusaron a Fernández, Luis Riu y Sánchez del Arco de compensación ilegal y de confabulación para pagar compensación ilegal.



La cadena Riu aseguró en un reciente comunicado que sus ejecutivos son "absolutamente inocentes" y los cargos que se les imputan, en relación a compensaciones ilegales, son "totalmente infundados".



En concreto, los detectives de la Policía de Miami Beach que realizaron la investigación acusan a Fernández, Riu, Sánchez del Arco y la compañía Riutel Florida Inc. de "conspirar para cometer una compensación ilícita", según documentos judiciales de la acusación contra el primero a los que tuvo acceso Efe.



En el documento de 116 páginas, se acusa a Sánchez y Riu de presunta "conspiración para ofrecer beneficios ilegales a Fernández" y a este de aceptarlos en "recompensa" por sus decisiones como director de Departamento de Construcción de Miami Beach.



Detalla que durante 19 meses Fernández "solicitó y aceptó de RIU beneficios ilegales para él mismo y otros", beneficios favorecidos por varios directivos de la cadena y con el "explícito permiso" de Luis Riu y José "Pepe" Moreno (director general de Riu).



En "recompensa" por su "guía y dirección", RIU ofreció a Fernández y "sus familiares y asociados" "múltiples habitaciones de cortesía y con significativos descuentos" en Riu Miami Beach y otros hoteles de la cadena.



Así, recoge el exhaustivo documento, Fernández y su esposa disfrutaron de dos noches gratis en Riu Miami Beach, cuatro noches gratis en Riu Palace Bavaro (Punta Cana, República Dominicana) y otras cuatro en Riu Palace México (Playa del Carmen), entre otros beneficios y descuentos para él y empleados de su departamento y familiares.



El escrito señala que entre octubre de 2013 y junio de 2016 el hotel Riu Miami Beach experimentó una remodelación ("renovación y cambio de marca") durante la cual encontró "dificultades" en el proceso de recibir los permisos por parte del Departamento de Construcción y el de Bomberos de Miami Beach.



Fue entonces cuando Fernández "ayudó a guiar a RIU en el proceso de obtención de permisos e inspecciones, incluida la adopción de medidas oficiales para ayudarlo".



La declaración jurada de los detectives en apoyo a la orden de arresto ante el juez recoge además numerosos correos electrónicos de contenido comprometedor entre los directivos de la cadena Riu y el propio Fernández.



En uno de ellos, fechado el 3 de febrero de 2015, Luis Riu escribe: "Si quieres y necesitas confiar en Mariano (...) pídele que hable con Virgilio (jefe de Bomberos) y que nos arregle lo de las inspecciones de Vacallao. No creo que sea algo difícil de conseguir. Piensa que estará inspeccionando para alguien que los soborna, para ir delante de nosotros". EFE