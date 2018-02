El 18 % de los niños de 5 años en República Dominicana no asiste a la escuela

SANTO DOMINGO.- El 18 % de los niños de 5 años en la República Dominicana no asiste a la escuela, de acuerdo con un informe presentado hoy por el Ministerio de Educación y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).



El estudio "Niños y niñas fuera de la escuela en República Dominicana" reveló, además, que de cada 100 niños de 6 a 11 años, 2 no asisten a la escuela, mientras que tampoco lo hace el 2,5 % de los menores de 12 a 14 años.



Tampoco asiste el 9,9 % de los menores de entre 15 y 17 años, según un comunicado de Unicef sobre la presentación de esta investigación, que, según explicó, se enmarca en la iniciativa global "Por los Niños Fuera de la Escuela", impulsada por este organismo y la Unesco e implementada en el país por el Ministerio de Educación, con el apoyo de Unicef.



De acuerdo con el estudio, para el año escolar 2014-2015, el 60 % de los dominicanos de 18 a 20 años no había finalizado la escuela, debido principalmente al bajo aprendizaje en lectoescritura y matemáticas durante los primeros años de escolaridad.



Agrega que en el primer ciclo de primaria (grados 1 al 3) existe un 13 % de niños con sobreedad de 2 o más años, debido a la repitencia y al abandono temporal desde de los primeros grados.



Esta sobreedad se sigue acumulando durante la vida escolar, debido a las limitadas competencias en lectoescritura y matemáticas, originando un riesgo importante de exclusión escolar, según un comunicado de Unicef sobre la presentación del estudio.



A su vez, el 13,2 % de la población de 12 a 17 años no asiste a la escuela por condiciones de discapacidad física.



El trabajo infantil afecta al 5,8 % de los niños que no asisten a la escuela, precisó este estudio, que subrayó, además, que el embarazo adolescente es un factor que incide en el abandono escolar.



La investigación, agregó el comunicado, "resalta que en el país permanecen desafíos importantes para asegurar el acceso al nivel inicial, para completar la educación secundaria y para impulsar un aprendizaje de calidad, superando la reprobación y el abandono".



La representante de Unicef en el país, Rosa Elcarte, destacó los importantes esfuerzos y resultados alcanzados en la superación de los problemas históricos de la educación dominicana en los últimos años.



Entre estos citó la expansión de la tanda extendida (un programa en el que el estudiante recibe el doble de horas de docencia, desayuno, almuerzo y merienda), el acceso casi universal en primaria, el fortalecimiento de la formación de los docentes, y de la profesionalización del sector, así como la creación de los programas de prevención de violencia en las escuelas.



Por su lado, el ministro de Educación, Andrés Navarro, vinculó los resultados de este estudio con las intervenciones principales que están definidas en el Plan Estratégico de Educación 2017-2020, al tiempo que destacó que el país está muy cerca de ser declarado libre de analfabetismo.