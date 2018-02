Detenido en Miami el propietario de la cadena hotelera Riu

MIAMI (EEUU).- Luis Riu Güell, propietario de la cadena hotelera española Riu, fue detenido el lunes en Miami acusado de corrupción, informó el diario Nuevo Herald.



Riu se entregó el lunes a la Policía para responder a alegaciones de que ofreció estancias gratis en hoteles de lujo a Mariano Fernández, ex director de Construcción de Miami Beach, a cambio de su asistencia en la renovación a gran escala de su hotel en el South Beach de Miami, según el diario.



El empresario, propietario de una cadena con más de 100 hoteles en 19 países, como México o la República Dominicana, además de en South Beach, llegó a Miami en un vuelo desde España, precisa el Herald.



Riu llegó a un tribunal del condado de Miami-Dade, donde lo esposaron y lo procesaron, agrega el diario.



El Nuevo Herald señala que probablemente no pasará mucho tiempo detenido porque se le permitirá pagar una fianza de 20.000 dólares y viajar a su residencia en Mallorca (España) y a otros lugares del mundo.



"Él viaja mucho", dijo su abogado defensor, Barry Wax, al juez de circuito de Miami-Dade, Jorge Cueto.



La semana pasada, los fiscales acusaron a Mariano Fernández, así como a Riu y al vicepresidente regional de la empresa, Alejandro Sánchez del Arco, de compensación ilegal y de confabulación para pagar compensación ilegal.



"Confiamos en que nuestros clientes no han cometido ningún delito", dijo Wax a la prensa. EFE

Noticias Relacionadas Propietario de hoteles Riu, en libertad bajo fianza por caso de corrupción en Miami