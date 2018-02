Expresidenta de la Cámara de Diputados rechaza explotación minera en San Juan

SANTO DOMINGO.- La expresidenta de la Cámara de Diputados y representante de la provincia de San Juan, Luvía Medina, rechazó hoy el proyecto minero Romero, mediante el cual se explotaría la mina de oro de Romero, en la comunidad de Hondo Valle, tras asegurar que representaría un atentado contra el medioambiente y la producción agropecuaria de su ciudad.

La congresista advirtió que si ese proyecto minero se ejecuta, con su impacto, estaría afectando los campos productores del 80 por ciento de los granos que se consumen en el país, dejando una secuela adicional de escasez y obviamente carestía, de esos productos.

Medina remitió a la opinión pública a buscar su posición sobre el tema, expuesta hace unos tres meses en el hemiciclo de la Cámara de Diputados, donde se discutía en ese momento una resolución al respecto.

“Me uno al sentir de las organizaciones de la provincia y la población en sentido general, de que el permiso de explotación minero no sea otorgado, para la tranquilidad y sosiego de nuestra provincia. Pues su explotación nos daría una sensación de bienestar efímero a cambio de una tragedia eterna, como lo es, la reducción de nuestras fuentes acuíferas y contaminación de la misma”, señaló la legisladora.

Medina agregó que San Juan tiene una superficie de 3,569.39 kilómetros cuadrados, la más grande territorialmente del país, de igual forma posee el segundo valle de importancia de la geografía nacional. “Por sus condiciones geográficas, su economía ha descansado históricamente en la agricultura y la ganadería, teniendo como fuente de abastecimiento de agua, el río San Juan, el cual se encuentra represado en el distrito municipal de Sabaneta, por la presa del mismo nombre, sirviendo esta agua para la irrigación de todo el valle”, planteó.

“Llamar a la reflexión, de que los 224 millones de dólares, que es la parte de sostenibilidad económica que percibiría el Estado, tal como lo han venido explicando la minera y el Ministerio de Energía y Minas, esa suma la produce San Juan a través de la producción agrícola en cinco años, por tanto, yo particularmente me opongo, si San Juan no quiere explotación de minas, que no haya explotación de minas”, enfatizó.

Los informes oficiales más recientes, establecen que San Juan produce más del 90 por ciento de las habichuelas, el 84 por ciento del maní, el 31 por ciento del maíz, el 35 por ciento del gandul, el 20 por ciento de la cebolla y el 36 por ciento de la batata que consume la población dominicana.

Señala además, que los ríos San Juan y Guázuma no sólo sirven para el abastecimiento de la presa de Sabaneta, sino que también abastece de agua el acueducto múltiple del municipio de San Juan de la Maguana.

“La explotación del proyecto Romero por parte de la empresa minera Gold Quest en la comunidad de Hondo Valle, en la parte norte de la presa de Sabaneta, sería un atentado a la flora y fauna de la zona, pero sobre todo, un atentado a la supervivencia de un pueblo que depende de su mayor riqueza (la agricultura), la cual depende de dicho río”, dijo Medina.