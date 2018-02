La Serie del Caribe estudia cambios en calendarios para dar paso a expansión

GUADALAJARA (México).- La Serie del Caribe estudia algunos cambios en los calendarios de la ligas invernales de México, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela para expandirse a ocho equipos en los próximos años, dijo el presidente de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC), el dominicano Juan Francisco Puello.



Explicó que la entrada de un mayor número de equipos al torneo -hasta ahora juegan cinco- depende enteramente de los calendarios de juego y recordó que, por el convenio que tienen con el béisbol organizado de Estados Unidos, no pueden disputar partidos después del 10 de febrero.



"El factor tiempo es muy importante", dijo Puello en una entrevista con Efe. "Yo he tratado desde hace tiempo de que las ligas miembros entiendan que deben comenzar sus torneos un poco antes y acortar su etapa final, y nosotros empezar la Serie del Caribe a finales del mes de enero y concluirla el 2 de febrero, como muy tarde".



El dirigente puntualizó que solo si las ligas miembro hacen esos cambios podría considerarse una expansión de la Serie del Caribe.



"Si no, es imposible hacerlo", destacó.



Si aumentan los equipos y no se inician antes las temporadas, la Serie del Caribe "no puede celebrar tres partidos en un día".



"Y traer más equipos representa un costo mayor y entonces habría que pensar en otra sede (segundo estadio)", añadió.



Puello Herrera comentó que, por ahora, la Confederación "está trabajando en aumentar los ingresos de la televisión, que pide que haya una expansión".



"Estamos en ello y espero que en algún momento las ligas entiendan que tenemos que pensar un poco más en el aspecto económico", dijo.



Desde hace algunos años se ha mencionado como potenciales invitados a los representativos de Colombia, Nicaragua y Panamá y también se apunta como posibilidad que las ligas asiáticas de Corea, Japón y Taiwán participen en el torneo, para darle un carácter más internacional y no solo regional.



Para llevar a cabo estos planes, Puello desearía que las ligas "empezaran sus torneos el 1 de octubre y los terminaran a finales de enero".



"Eso es lo que yo quiero", insistió.



"La expansión es un sueño y a veces la veo como una ficción. Ojalá las ligas terminaran el 20 de enero, pero si es el 24 o 25 también estaría muy bien, para tener un espacio en el que podamos celebrar una Serie del Caribe expandida", señaló.



"Lo ideal serían ocho equipos, porque con menos las cosas se complican. Con cinco el formato se ha favorecido porque la competencia se asegura hasta el final. Con ocho equipos trabajaríamos en el sistema de competencia, quizás dos grupos, pero para eso todavía falta", dijo el dirigente dominicano.