Fracasa el diálogo entre el Gobierno y la oposición de Venezuela en R.Dominicana

SANTO DOMINGO.- El diálogo entre el Gobierno y la oposición de Venezuela fracasó en su intento de consensuar una fecha para las elecciones presidenciales en las que el mandatario Nicolás Maduro aspira a la reelección, y las conversaciones entraron en un "receso indefinido".



En una rueda de prensa al término de un encuentro con la oposición y en presencia del expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, el presidente dominicano, Danilo Medina, explicó hoy que el acuerdo que iba a ser firmado ayer recogía, entre otros puntos, que las elecciones se celebrarían el 22 de abril.



Al no lograrse un acuerdo definitivo "el diálogo entra aquí en una especie de receso indefinido", señaló el presidente dominicano, quien consideró "lamentable" que no se haya podido llegar a un acuerdo.



Aunque en estas rondas de diálogo, que iniciaron formalmente en diciembre pasado en Santo Domingo, no se llegó a un acuerdo Medina dijo que su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, le ha expresado "su deseo de seguir el diálogo" y la oposición "ha pedido que las puertas del diálogo no se cierren".



Pese a la expectativa de que ayer se logrará finalmente la firma del acuerdo tras varias rondas de conversaciones que arrancaron en septiembre pasado en Santo Domingo, la oposición se negó a firmar el documento elaborado por los facilitadores del diálogo y con el que estaba de acuerdo el Gobierno, y pidió un compás de espera para presentar hoy sus observaciones a la propuesta de acuerdo.



El portavoz de la oposición en el diálogo, Julio Borges, consideró insólito que el Gobierno no haya asistido hoy a la reunión y que ni siquiera quiera recibir la propuesta de acuerdo con las observaciones que han presentado.



En este sentido, Medina apuntó que el presidente de Venezuela dijo "que solo firmará el documento de ayer", pero que de todas maneras enviarán a Venezuela el nuevo documento de la oposición "pero no con la esperanza de que lo van a responder".



Poco después de estas declaraciones del presidente Medina, Maduro firmó hoy en Caracas este documento que la oposición ha rechazado por considerarlo insuficiente.



Al cierre de la reunión de hoy, Borges afirmó que Maduro "no es el dueño de la democracia en Venezuela, son los venezolanos los dueños de la democracia en Venezuela y ellos tienen que ser respetados", por lo que hizo un llamado al Gobierno a no cometer "el error" de dar ningún paso "unilateral e inconsulto" sino que "hagamos lo que está en la ley y en la Constitución".



"Nunca, nunca, vamos a aceptar ningún acuerdo que signifique claudicar la democracia en Venezuela", añadió al tiempo que hizo un llamado al pueblo venezolano a "crear entre todos un frente amplio dentro y fuera del país para materializar esta lucha".



Consultado por la prensa sobre las observaciones que han presentado hoy, Borges dijo que el documento de la oposición, y que harán público en las próximas horas, tiene una "enorme diferencia" con el que plantea el Gobierno.



La diferencia es muy clara porque "este documento es una articulación de los derechos" y si el Gobierno "no tuviera miedo de unas elecciones libres" tendría que firmar este texto "que no tiene otra cosa que no esté en las leyes venezolanas", dijo.



A su llegada a la Cancillería, sede de las conversaciones, el expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, facilitador del diálogo junto a Medina, señaló que otra alternativa a un acuerdo es una "alternativa extraordinariamente negativa" para Venezuela y también para Latinoamérica.



Desde Caracas, el Gobierno venezolano acusó hoy al canciller de Chile, Heraldo Muñoz, de "perjudicar" el proceso de diálogo, y señaló que el diplomático, que acompaña las reuniones, "siempre apostó al fracaso".



Ayer, martes, el canciller de Chile indicó en su cuenta de Twitter que se encontraba "en contacto permanente" con República Dominicana y que la oposición venezolana recibía "enormes presiones" para firmar un acuerdo con el Gobierno que "no contempla garantías para las elecciones presidenciales".



El diálogo cuenta también con la observación de Bolivia, Nicaragua y San Vicente y las Granadinas, países invitados por el Gobierno de Maduro, mientras que por la oposición participa Chile.



También contaba con la observación de México, que decidió retirarse tras la convocatoria unilateral de elecciones presidenciales.