Expresidente Zapatero expresa "absoluta necesidad" de un acuerdo en Venezuela

SANTO DOMINGO.- El expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, expresó hoy en Santo Domingo la "absoluta e imperiosa necesidad de que haya un acuerdo" entre el Gobierno y la oposición de Venezuela.



A su llegada a la sede de la Cancillería dominicana, Zapatero, facilitador del diálogo junto al presidente dominicano, Danilo Medina, dijo que otra alternativa a un acuerdo es una "alternativa extraordinariamente negativa" para Venezuela y también para Latinoamérica.



Zapatero señaló que son "horas decisivas", y que la oposición venezolana, que pidió ayer más tiempo para presentar hoy observaciones a la propuesta de acuerdo presentada por los facilitadores del diálogo, tiene que tomar en este momento "una decisión trascendental".



"Espero que la reflexión en el seno de la oposición y que las observaciones que plantee entren dentro del marco que se ha hablado", afirmó a periodistas.



"En el documento para el acuerdo hay cesiones del Gobierno, hay también cesiones de la oposición", el texto recoge el mínimo común denominador y aunque entendemos puede "haber algún matiz, algún ajuste, alguna precisión, alguna garantía, lo esencial está ahí", añadió.



Zapatero dijo que lo esencial es un "acuerdo sobre la fecha electoral, acuerdo sobre las garantías electorales, acuerdo sobre la observación electoral", unas reglas de juego que nos lleve a tener "unas elecciones que se adelantarían varios meses para ver cuál es la decisión del pueblo de Venezuela".



El expresidente del Gobierno español dijo también que hay que entender que el proceso de decisión de la oposición es más complicado que el del Gobierno, que ya se ha mostrado de acuerdo con el documento, ya que la forman varios partidos.



Zapatero dijo que "nadie, ni dentro ni fuera de Venezuela, ha puesto un plan alternativo a un acuerdo razonable para ir a un proceso electoral y para respetar la convivencia democrática".



"Los que creemos en la defensa del diálogo , de la paz y de la convivencia estamos cargados de razones morales y éticas para que todo el mundo contribuya al esfuerzo de un acuerdo", porque de eso dependerá el futuro inmediato de Venezuela, y a lo mejor de buena parte de Latinoamérica, concluyó.



Zapatero también recordó que lleva trabajando en el diálogo de Venezuela más de un año y medio y que solo hace declaraciones en momentos realmente difíciles, como dijo que era el actual.



Es un momento de "altísima responsabilidad para los que tienen que tomar la decisión de apoyar, aceptar, comprometerse con un acuerdo con la responsabilidad histórica por la paz, por la convivencia con Venezuela."



El proceso de diálogo de Venezuela espera a que la oposición venezolana evalúe y presente hoy sus observaciones a la propuesta de acuerdo con el Gobierno dirigida a buscar una salida a la crisis en el país sudamericano.



El jefe de la delegación de la oposición en el diálogo venezolano, Julio Borges, reiteró hoy en su cuenta de Twitter que no firmarán un acuerdo con el Gobierno hasta que no haya un documento "digno" y que "esté a la altura de los venezolanos".



Por su parte, el portavoz del Gobierno venezolano en el diálogo Jorge Rodríguez, acusó anoche a la oposición de recibir presiones desde el exterior para no firmar un acuerdo. EFE