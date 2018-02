Oposición venezolana no firmará ningún acuerdo en diálogo "que no sea digno"

CARACAS.- El jefe de la delegación de la oposición en el diálogo venezolano, Julio Borges, reiteró hoy que no firmarán un acuerdo con el Gobierno hasta que no haya un documento "digno" y que "esté a la altura de los venezolanos", después de que se anunciara que hoy seguirán las reuniones en República Dominicana.

"Informo al país de que no hemos firmado, ni firmaremos, ningún acuerdo que no sea digno ni esté a la altura del pueblo venezolano", dijo Borges en Twitter, donde también rechazó las declaraciones del portavoz del oficialismo en el diálogo, Jorge Rodríguez, quien le acusó de recibir órdenes para no firmar acuerdos.

"Los venezolanos de verdad no recibimos ordenes ni de Estados Unidos ni de Cuba. Les garantizo que hasta que no haya un acuerdo digno no firmaremos nada", apuntó Borges en otro mensaje.

Asimismo indicó que la delegación opositora se encuentra "luchando por los derechos de los venezolanos" en las reuniones que iniciaron el pasado 1 de diciembre en Santo Domingo.

"Y lo seguiremos haciendo hasta el final. Estamos aquí para defender al país, tengan confianza", pidió el también diputado y expresidente del Parlamento venezolano, que además recalcó que participan en el diálogo "para darle al pueblo el derecho a elegir su futuro".

Al término de la reunión de este martes, el presidente dominicano, Danilo Medina, que auspicia estos encuentros, informó de que este hoy, miércoles, continuarán las reuniones entre la oposición y el Gobierno de Venezuela para trata de llegar a un acuerdo.

Dijo que fue entregado a las partes un documento elaborado por los facilitadores y por los países acompañantes que recoge las discusiones tendentes a llegar a un acuerdo y que se ha dado un compás de espera hasta este miércoles para recibir observaciones al texto, "que hará especialmente la oposición, que ha pedido tiempo".

Este miércoles se discutirán las recomendaciones que se le puedan hacer al documento, añadió Medina.

En ese sentido, el jefe de la delegación del Gobierno en el diálogo, Jorge Rodríguez, criticó que los opositores solicitaran extender el diálogo hasta hoy para someter a observaciones el eventual acuerdo, y él mismo firmó el documento ante los medios de comunicación.

Lo mismo hizo la presidenta de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela, Delcy Rodríguez. Según el también ministro de Comunicación, Borges recibió en medio de las conversaciones de este martes una llamada telefónica desde Bogotá para que no suscribiese el acuerdo.

Con todo, Rodríguez dijo tener instrucciones "precisas" del presidente venezolano, Nicolás Maduro, de continuar con el proceso de diálogo. La oposición venezolana exige en estos encuentros "elecciones libres, canal humanitario (para el ingreso de medicinas y alimentos que escasean en el país), rescate de las competencias de la AN (Parlamento) y la liberación de todos los presos políticos".

En tanto, el oficialismo exige el levantamiento de las sanciones económicas que pesan sobre el Gobierno y el reconocimiento de la Asamblea Constituyente, un órgano plenipotenciario integrado solo por oficialistas y no reconocido por numerosos gobiernos. EFE