El Gobierno acusa a la oposición de recibir presiones para no firmar acuerdo

SANTO DOMINGO.- El Gobierno de Venezuela acusa a la oposición de recibir presiones desde el exterior para no firmar un acuerdo que ambas partes discuten en Santo Domingo dirigido a buscar una salida a la crisis que afecta a su país.



El jefe del grupo negociador del oficialismo, Jorge Rodríguez, dijo que "en un acto bochornoso" el diputado Julio Borges, al frente de la delegación opositora, recibió hoy en medio de las conversaciones en la capital dominicana una llamada telefónica desde Bogotá para que no suscribiese el acuerdo.



Rodríguez, ministro de Comunicación, criticó que los opositores solicitaran extender el diálogo hasta mañana, miércoles, para someter a observaciones el eventual acuerdo, y él mismo firmó el documento ante los medios de comunicación, al igual que la presidenta de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela, Delcy Rodríguez.



Por su parte, Julio Borges rechazó que reciba "órdenes" de Gobiernos extranjeros, y aseguró que la oposición no firmará un acuerdo que no esté a la altura del pueblo venezolano.



"Quiero ser claro el día de hoy y decir que vamos a trabajar mañana en el documento que hemos recibido para incluir las observaciones que consideramos justas para el pueblo venezolano, nunca vamos a firmar nada que signifique menos derechos, no firmaremos nada que signifique claudicar los valores democráticos de los venezolanos", dijo Borges ante los periodistas.



"Queremos garantizar (con el acuerdo) que los venezolanos puedan ejercer los derechos que les corresponden para que tengan elecciones presidenciales de verdad, no un fraude, donde cada quien pueda votar como quiera y de la manera que quiera", agregó.



Tras casi cinco horas de reuniones, el presidente dominicano, Danilo Medina, dijo que se ha entregado a las partes un documento elaborado por los facilitadores y por los países acompañantes que recoge las discusiones tendentes a llegar a un acuerdo y que se ha dado un compás de espera hasta este miércoles para recibir observaciones al texto, "que hará especialmente la oposición que ha pedido tiempo".



Este miércoles discutiremos las recomendaciones que se le puedan hacer al documento, añadió Medina, al término del encuentro de hoy en el que se esperaba que las partes lograran un acuerdo definitivo.



Rodríguez dijo tener instrucciones "precisas" del presidente venezolano, Nicolás Maduro, de continuar con el proceso de diálogo, y señaló que espera que mandatario dominicano, Danilo Medina; el ex presidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, y el canciller local, Miguel Vargas, logren "superar el escollo" que significa el nuevo plazo pedido por los representantes de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).



Asimismo, señaló que en el bautizado "Acuerdo de convivencia democrática por Venezuela", están contenidos todos los puntos acordados por ambas partes.



Entre esos puntos destacó, el cronograma para las elecciones presidenciales con una fecha por definir, plena soberanía para Venezuela, situación económica y social del país, y lo relativo a la Comisión de la Verdad.



"Aquí están las garantías electorales correspondientes", dijo el funcionario alzando el borrador del acuerdo.



Rodríguez también reveló que el chavismo solicitó incluir en el acuerdo el compromiso de ambas partes, de defender la soberanía de Venezuela ante el conflicto territorial que mantiene con la vecina Guyana.



Asimismo, que Gobierno y oposición se comprometen a respetar los resultados de las elecciones presidenciales, así como la inclusión de una amplia misión de observadores internacionales.



Rodríguez lanzó críticas al canciller chileno, Heraldo Muñoz, quien afirmó hoy en su cuenta de Twitter que la oposición venezolana recibía "enormes presiones" para firmar el acuerdo que, a su juicio, no contempla garantías para las elecciones presidenciales, que la ANC fijó para el primer cuatrimestre del año.EFE