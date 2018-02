Gobierno y oposición de Venezuela reanudan hoy diálogo en Santo Domingo

SANTO DOMINGO.- El Gobierno y la oposición de Venezuela reanudarán hoy en Santo Domingo el diálogo en el que se espera llegar a un acuerdo definitivo, dijo a Efe una fuente de la Cancillería dominicana.



Ambas partes, que no viajaron al país caribeño para el encuentro que tenían previsto ayer, se volverán a encontrar en horas de la tarde en la sede de la Cancillería, según la misma fuente.



El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró este lunes que está "todo dado" para firmar un acuerdo entre el chavismo y la oposición, que han mantenido un proceso de negociación en la República Dominicana durante las últimas semanas.



El Gobierno dominicano había fijado para ayer la nueva ronda de diálogo entre el Gobierno y la oposición de Venezuela para lograr un acuerdo definitivo, tras varias rondas de conversaciones en las que ha habido avances pero han quedado asuntos pendientes centrados en las adelantadas elecciones presidenciales.



Al término de tres días de conversaciones el pasado miércoles el presidente dominicano, Danilo Medina, anunció que las partes firmaron "un acta con los avances de la agenda del diálogo", pero que quedaban temas pendientes que debían ser discutidos en Caracas, por lo que se dieron varios días para volver a la mesa de diálogo en Santo Domingo este lunes.



Desde Caracas, el jefe de la delegación del Gobierno para el diálogo venezolano, Jorge Rodríguez, reiteró ayer que el chavismo está "listo" para firmar el acuerdo con la oposición, que no se ha pronunciado sobre el diálogo en los últimos días.



Las condiciones de las futuras elecciones presidenciales adelantadas para antes de mayo, en las que el mandatario Nicolás Maduro aspira a la reelección y la oposición aún no ha decidido su participación, y el reconocimiento de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC) son los dos principales escollos que frenan el acuerdo, según los antichavistas.



Venezuela continúa hoy a la espera de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) anuncie la fecha de los comicios presidenciales, que por decreto de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC) deben concretarse antes de mayo.



Los puntos centrales para la oposición en este diálogo, que se inició formalmente en diciembre pasado, son garantías electorales que permitan unas elecciones justas, la apertura de un canal humanitario, la liberación de los privados de libertad que considera "presos políticos" y la restitución de los poderes constitucionales de los que fue despojado el Parlamento.



En tanto, el oficialismo exige el levantamiento de las sanciones económicas que pesan sobre algunos de sus funcionarios y el reconocimiento de la Asamblea Constituyente, un órgano plenipotenciario integrado solo por oficialistas y no reconocido por numerosos Gobiernos.



El diálogo es auspiciado por el mandatario dominicano, Danilo Medina, y por el expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero.



El diálogo político venezolano ha contado también con la observación de Bolivia, Nicaragua y San Vicente y las Granadinas, países invitados por el Gobierno de Maduro, mientras que por la oposición han participado Chile y México.



Sin embargo, México decidió retirarse tras la convocatoria unilateral de elecciones presidenciales.



Mientras que Chile advirtió el miércoles pasado que suspenderá su participación como acompañante "si no se concretan a la brevedad las condiciones" entre las partes para unas elecciones "presidenciales democráticas, transparentes y conforme a estándares internacionales.EFE