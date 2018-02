Ministra Salud exhorta a la población no automedicarse por virus gripal

SANTO DOMINGO.- La ministra de Salud, Altagracia Guzmán Marcelino, pidió hoy a las personas que presentan síntomas de la influenza no automedicarse y seguir las recomendaciones que se emiten por diferentes medios para que eviten agravar su condición.



A través de un comunicado, Guzmán Marcelino reiteró que el Ministerio tiene como prioridad aplicar la vacuna contra la influenza a los menores de 5 años y a los adultos mayores de 65, así como a pacientes con enfermedad de base, crónica.



El año pasado se aplicaron unas 200,000 dosis a grupos vulnerables.



La ministra indicó que las vacunas están disponibles en los centros de vacunación públicos sin costo alguno para las personan que la requieren.



"Desde noviembre pasado el Ministerio de Salud recibió las dosis para tomar las medidas anticipadas porque sabemos que en la época de cambio de clima, en los primeros meses del año, aumentan los casos de afecciones gripales, y nos esforzamos en vacunar a los grupos más vulnerables, que son los niños y los adultos mayores de 65 años", precisó Guzmán Marcelino en el comunicado.



Para evitar complicaciones ante la presencia del virus gripal "recomendamos no automedicarse, ingerir mucha agua, aumentar la ingesta de frutas, permanecer en ambientes frescos, no arroparse para sudar fiebre", agregó la funcionara.



A la vez, indicó que lo correcto es permanecer en lugares ventilados, donde circula el aire y evitar arroparse, como acostumbran muchas personas cuando tiene fiebre, "porque esa acción solo hace que se agrave, pues hace que la alta temperatura permanezca en el cuerpo".



Tomar acetaminofén y suficientes agua o jugos naturales es la conducta a seguir, porque de no aplicar estas recomendaciones podrían surgir casos de dificultad respiratoria y fiebres fuera de lo normal.



De presentar cualquiera de estos síntomas deben acudir a un centro de salud, dijo.



En relación al bisulfito de sodio depositado por desconocidos en El Toro de Guerra, municipio Santo Domingo Este, dijo que esta sustancia fue retirada y ahora Salud Pública trabaja junto al Ministerio de Medio Ambiente en la localización de los responsables, para que asuman su responsabilidad.



"Esperamos que las personas o la empresa violadores de la salud y el medio ambiente, responsables de verter esta sustancia en la referida comunidad, no vuelvan a realizar esa acción", señaló.