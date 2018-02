Colegio Médico designa abogado para defender al doctor Julio Gómez

SANTO DOMINGO (R. Dominicana).- El Colegio Médico Dominicano (CMD) continuará apoyando al médico Julio Gómez, quien junto a su sobrino John Arias guarda prisión preventiva por el linchamiento de un asaltante que penetró a robar a la residencia del profesional de la salud, el 6 de septiembre del 2017, en Sabana Pérdida, Santo Domingo Norte.

La vicepresidenta del gremio, Mery Hernández, recuerda que cuando el delincuente conocido como “Lagrimita” penetró a la residencial del doctor Gómez con la intención de despojarlo de 48,000 pesos que había retirado de un banco, se armó un tiroteó y al salir corriendo el asaltante fue linchado por la comunidad.

Hernández critica la actitud de muchos jueces del país al aplicar justicia cuando un médico es acusado por diferentes circunstancias, citando el caso del doctor Gómez a quien lo cataloga como un médico que ejerce la medicina a favor de su comunidad.

“El CMD no se va a quedar de brazos cruzados porque está observando que ante la sociedad dominicana se ha querido denigrar, con este caso se está mostrando pero es una línea de acción y el Colegio Médico no se va a quedar con los brazos cruzados observando que médico prominente que han dedicado su vida al ejercicio social sin lucro están siendo afectado por esa misma sociedad que está subiendo enferma por un estado de derecho que no le está cumpliendo”, precisó Hernández.

La vicepresidenta del CMD informó el gremio apoderó a la abogada Margarita Reyes del caso para que defienda al doctor Gómez, porque ciertamente se ha notado debilidades en los abogados que había puesto el detenido.

Al hablar por vía telefónica en el programa La Súper 7 en la Mañana, de La Súper 7 (107.7 FM), la vicepresidenta del CMD insistió que en el caso de Gómez se está dando mucha inequidad en los tribunales.