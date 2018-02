Recuento del 95 % votos da victoria al "sí" en las siete preguntas en Ecuador

QUITO.- El recuento oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador ha dado la victoria al "sí" en las siete preguntas planteadas este domingo al pueblo ecuatoriano en consulta popular y referendo, con cerca de un 95 % de los votos escrutados a la 01.00 hora local (6.00 GMT).



En su última rueda de prensa de la jornada, el CNE indicó que dadas las diferencias que se registran y el porcentaje de votos que quedaba por escrutar era altamente improbable que cambiasen de manera significativa los resultados actuales.



La presidenta del CNE, Nubia Villacís, indicó a los medios que el escrutinio final se dará a conocer por la mañana.



Estos son los resultados oficiales según la última actualización:



- Pregunta 1 - Corrupción: Sí 73,7 % / No 26,3 %



- Pregunta 2 - Reelección indefinida: Sí 64,12 % / No 35,88 %



- Pregunta 3 - Consejo Participación Ciudadana: Sí 62,95 % / No 37,05 %



- Pregunta 4 - Lucha contra la pederastia: Sí 73,51 % / No 26,49 %



- Pregunta 5 - Explotación minera: Sí 68,17 % / No 31,39 %



- Pregunta 6 - Ley de plusvalía: Sí 62,98 % / No 37,02 %



- Pregunta 7 - Reserva del Yasuní: Sí 67,28 % / No 32,72 %





Las cinco primeras preguntas forman parte del referéndum y en caso de ser aprobadas implicarían enmendar la Constitución vigente, mientras que las dos últimas integran la consulta y suponen modificar la legislación vigente o introducir nuevos supuestos. EFE