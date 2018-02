Comité Político del PLD se reúne hoy con temas como el de la Ley de Partidos pendiente

SANTO DOMINGO.- El Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) celebra este lunes 5 de febrero una reunión ordinaria, con importantes temas pendientes, como son la Ley de Partidos Políticos y la reforma de la legislación electoral con miras a los comicios generales del 2020.

La reunión se efectuará a partir de las 7:00 de la noche, en la Oficina Presidencial del PLD, de la Zona Universitaria, en el Distrito Nacional.

El PLD tiene pendiente la conformación de una comisión de juristas que analizaría si sería constitucional o no el modelo de primarias abiertas que defienden los adeptos del presidente Danilo Medina.



Una nota de la Secretaría de Comunicaciones peledeista divulga la información ofrecida por Reinaldo Pared Pérez, secretario general, quien confirmó la convocatoria de los integrantes de dicho organismo.



"Se reunirá oportunamente. No se preocupen por ello" dijo Pared Pérez en declaraciones a la prensa durante un acto en la escuela República Dominicana, en Villa Juana, en la circunscripción 3, del Distrito Nacional, donde encabezaba un operativo de salud.



Sobre el retraso en las reuniones del Comité Político destacó que no es motivo de preocupación en razón de la madurez y experiencia de la dirigencia de esa organización.



"El PLD es un partido adulto, experimentado y como consecuencia ha sido una organización exitosa. A mi eso no me preocupa, el Partido de la Liberación Dominicana siempre ha arreglado la carga en la marcha" respondió Pared Pérez.