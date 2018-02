Alianza País insta habitantes Domingo Savio no aceptar desalojo del Gobierno

SANTO DOMINGO.- Alianza País instó hoy a los habitantes del sector Domingo Savio a rechazar los ofrecimientos de dinero que les hace el Gobierno a cambio de que desalojen sus viviendas porque "no podrían adquirir otra casa que les permita cambiar sus condiciones de vida".



Durante un acto organizado a orilla del río Ozama y bajo la consigna "Casa por casa", la dirigencia del partido en la Circunscripción tres del Distrito Nacional manifestó su solidaridad con las 1,400 familias del sector frente al desalojo que el Gobierno pretende realizar en la comunidad.



Desde la formación argumentan que el Gobierno ha mantenido un discurso contradictorio y poco confiable: primero, el presidente Medina dijo que el desalojo sería la última fase del proyecto, pero en la ejecución del mismo se está haciendo todo lo contrario, pretendiendo desalojar primero, sin garantías a estas familias humildes.



"Los moradores del Domingo Savio deben mantenerse firmes en su reclamo de que el desalojo se realice de casa para casa. Los comunitarios deben oponerse a dejar sus viviendas hasta tanto no tengan la seguridad que van a salir de sus residencias a otras casas", recomendó la dirigencia del partido.



Según Alianza País, el desalojo puede significar quedarse en las mismas condiciones de vulnerabilidad y carencias habitacionales y pueden perder lo poco que tienen y que han construido a lo largo de sus vidas.



Asimismo, plantea que es necesario el saneamiento y mejora ambiental, recuperación de los ríos Isabela y Ozama, "pero que esto debe hacerse reconociendo el derecho de las familias a una vivienda digna, a ampliar sus oportunidades de empleo, educación y desarrollo humano".



"Para lograr sus objetivos, los comunitarios deben estar unidos, poniendo los intereses colectivos por encima de los particulares, fortalecer en este momento sus organizaciones y participar activamente en la defensa de sus derechos", indicó el partido.



El pasado 12 de enero, la Unidad para la Readecuación de La Barquita y Entornos (URBE) informó de que el 67 % de los suelos del sector Domingo Savio se encuentran en riesgo de inundación y peligrosidad sísmica, por lo que el Gobierno declaró la zona como suelo no urbanizable, desestimando de esta manera el levantamiento de viviendas e infraestructuras en el sector.



La URBE realizó varios estudios que demuestran la baja capacidad de carga del suelo blando y la vulnerabilidad de la zona marginal al río Ozama.