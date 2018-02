Autoridades dominicanas justifican suspensión de aerolínea PAWA por deuda

SANTO DOMINGO.- El director general del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), Alejandro Herrera, justificó ayer la suspensión de las operaciones de la aerolínea PAWA por 90 días por incumplimiento de pago de las tasas y servicios aeronáuticos y aeroportuarios, lo que afecta a miles de pasajeros.



Al mismo tiempo, el funcionario garantizó los derechos de los pasajeros que adquirieron boletos de la aerolínea PAWA, que viaja a Antigua, Aruba, Curazao, La Habana, Puerto Rico, Miami y San Martín.



En un comunicado, Herrera calificó de la "lamentable" la suspensión, pero señaló que se hizo para "preservar la buena salud del sistema aeronáutico nacional, por tratarse de un sector de cumplimientos y obligaciones, y que quien no esté en condiciones de asumir esas responsabilidades no puede participar".



Solo al IDAC, PAWA Dominicana adeuda 1,5 millones de dólares por concepto de la tasa aeronáutica, precisó el funcionario, quien señaló, sin embargo, que la empresa "han expresado el interés de atender los requerimientos".



Asimismo, Herrera informó de que las autoridades trasladaron a sus destinos, en aeronaves alquiladas, a cerca de 500 pasajeros que habían comparado boletos a PAWA.



"Garantizar el derecho de los pasajeros es una obligación de nosotros las autoridades aeronáuticas", indicó en el comunicado.



PAWA pagaba "religiosamente" sus cuotas, "pero a mediados del año pasado entró en una etapa de receso de sus obligaciones", por lo que las autoridades de aeronáutica civil "se vieron en la necesidad de tomar la medida que se ha conocido públicamente", precisó Herrera.



El funcionario informó de que ayer se designó una comisión de la Junta de Aviación Civil (JAC) para visitar las oficinas centrales de PAWA y "percatarse con exactitud de la realidad de la empresa, la cantidad de boletos vendidos y los pasajeros con los que se ha hecho compromisos, los que han sido trasladados y los que esperan ser trasladados".



PAWA ha informado de que tiene compromisos con cerca de 12.000 pasajeros, que se encuentran varados, lo que indica, a juicio de Herrera, que "la situación financiera es peor, porque ya ese es un dinero que no ha entrado, no han viajado y tampoco lo ha reportado a la autoridad en término de lo que es la tasa aeronáutica y la tasa aeroportuaria".



La aerolínea ha pedido a las autoridades reconsiderar la suspensión ya que "lejos de apoyar el desarrollo de la aviación comercial en la República Dominicana lesiona el crecimiento de la industria y afecta a miles de nuestros pasajeros a los cuales queremos brindarles el mejor servicio posible".



En noviembre pasado, Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom) suspendió algunos de los servicios y facilidades que recibe PAWA en el Aeropuerto Las Américas, este de Santo Domingo, debido a una deuda acumulada en los últimos meses por la aerolínea, que atribuyó en parte la situación a la cancelación de vuelos por el paso por varias islas del Caribe de los huracanes Irma y María en septiembre. EFE