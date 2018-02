Maduro es respaldado por su partido e irá a comicios con o sin oposición

CARACAS.- El presidente venezolano, Nicolás Maduro, recibió ayer viernes el respaldo de los cerca de 600 delegados del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) para ser candidato en los próximos comicios presidenciales que deberán celebrarse antes de mayo, y dijo que irá a las elecciones con o sin la oposición.



"Aprobado por aclamación y por unanimidad, compañero presidente. Es usted oficialmente el candidato del PSUV", confirmó el primer vicepresidente de este partido, Diosdado Cabello, luego de preguntar a los delegados, durante la plenaria del III congreso de este movimiento, si estaban de acuerdo con la postulación.



Cabello entregó a Maduro el estandarte del partido para que vaya con él "por las calles a defender" el "partido, la patria y a llevarlo con todo el honor que merece".



La Asamblea Nacional Constituyente (ANC), órgano plenipotenciario compuesto solo por chavistas, decretó recientemente que las elecciones en el país tendrán lugar antes de mayo.



El Consejo Nacional Electoral (CNE) aún no ha anunciado la fecha exacta de las elecciones, y este es uno de los puntos discutidos en los diálogos de esta semana entre el Gobierno y la oposición en República Dominicana, según asesores del antichavismo, que han señalado que no se ha podido establecer un acuerdo sobre esto.



La oposición, que aún no ha decidido sobre su participación en las presidenciales, está en desacuerdo con que las elecciones tengan lugar en el primer cuatrimestre del año, ya que consideran que no se podrán dar condiciones "justas" ni "transparentes", y por ello las jornadas de diálogo de esta semana se centraron en el adelanto electoral.



Al término de las reuniones de esta semana, el chavismo aseguró que se había suscrito un "preacuerdo", algo que fue negado por la oposición que dijo que lo que se firmó fue un "acta" que da cuenta de los temas en los que se ha avanzado.



Las partes han regresado a Caracas para analizar las conversaciones y consensuar los puntos que quedaron pendientes, y acordaron reunirse de nuevo en la isla caribeña el próximo lunes.



En medio de esto, Maduro instó a la oposición a firmar el "preacuerdo" al que dice que se llegó porque, aseguró, "ya todo lo que se iba a hablar se habló".



"Ya todo lo que se iba a hablar se habló, o firmamos o firmamos. Y nosotros vamos a ir a las elecciones, con o sin ustedes", señaló Maduro durante el acto en el que fue proclamado como candidato presidencial de PSUV.



Informó de que "al final de la tarde" en Venezuela el vocero del equipo oficialista, Jorge Rodríguez, se pondrá en contacto y se reunirá con los "los precandidatos (presidenciales) y los líderes de los partidos" de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD).



Antes de estas declaraciones de Maduro, uno de los negociadores de la oposición en el diálogo, Simón Calzadilla, había dicho que su delegación espera revisar "contraofertas" sobre los puntos no resueltos en las conversaciones, antes de decidir si firmará o no un acuerdo con el oficialismo.



Calzadilla, del Movimiento Progresista de Venezuela (MPV), reconoció que las partes avanzaron en algunos puntos de la agenda durante las negociaciones en República Dominicana, pero señaló que "faltan solamente algunos puntos muy importantes que tienen que ver con la posibilidad de flexibilización de las partes".



Comentó que lo acordado hasta ahora, así como lo que quedó pendiente en Santo Domingo "está siendo debatido, compartido y analizado con el resto de organizaciones políticas y liderazgos" de la MUD.



Adelantó que la oposición volverá a República Dominicana solo si se va a firmar un "acuerdo que represente en cada una de sus partes una auténtica salida a la profunda crisis política, social, económica, humanitaria que padece el pueblo venezolano".



Entretanto, el partido opositor Primero Justicia (PJ), participante también el diálogo y una de las formaciones que debe validarse ante el CNE por decreto de la Constituyente, advirtió de que el Gobierno busca "invalidarlo" de cara a las próximos comicios presidenciales.



Asimismo, se conoció también de la inhabilitación política del exministro Miguel Rodríguez Torres, un desertor del oficialismo, por supuestamente no presentar su declaración jurada de patrimonio cuando dejó el cargo público, algo que le impedirá competir en las presidenciales. EFE