Maduro insta a la oposición a firmar "preacuerdo" porque "ya todo se habló"

CARACAS.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, instó hoy a la oposición a firmar el "preacuerdo" al que dice que se llegó en los diálogos en República Dominicana porque, aseguró, "ya todo lo que se iba a hablar se habló".



"Ya todo lo que se iba a hablar se habló, o firmamos o firmamos. Y nosotros vamos a ir a las elecciones, con o sin ustedes", señaló Maduro durante el acto en el que fue proclamado como candidato presidencial del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).



Maduro indicó que hoy pasan las 72 horas que se dieron las dos partes para analizar la última ronda de diálogos y que ya está listo para firmar dicho "preacuerdo", que la oposición niega que exista.



"Yo lo digo, estoy listo para firmar como acuerdo definitivo el documento privado que hemos firmado como preacuerdo y que está en las manos del presidente Danilo Medina. Pero también digo, ya basta de manguareo (tardanza)", afirmó el jefe del Ejecutivo.



Informó de que "al final de la tarde" en Venezuela el vocero del equipo oficialista, Jorge Rodríguez, se pondrá en contacto y se reunirá con los "los precandidatos (presidenciales) y los líderes de los partidos" de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD).



Al termino de la última ronda de diálogos que se realizó el miércoles en Santo Domingo las dos partes regresaron a Caracas para analizar las conversaciones y consensuar los puntos que quedaron pendientes, y acordaron reunirse de nuevo en la isla caribeña el próximo lunes.



Si bien el oficialismo considera que el documento en manos del presidente Medina es un "preacuerdo", la oposición negó esa notoriedad al texto firmado, aunque uno de sus asesores indicó que se acordó una "minuta".



Las condiciones de las elecciones, según la oposición, son uno de los principales escollos que están encontrando ambas partes para llegar a un acuerdo definitivo.



El antichavismo defiende en los diálogos que la fecha de las elecciones presidenciales, decretadas por la plenipotenciaria y oficialista Asamblea Nacional Constituyente para antes de mayo, tiene que ser acordada y los comicios deben de darse en unas condiciones de "transparencia" que consideran que en este momento no se dan.



El chavismo exige en las negociaciones, entre otras demandas, el reconocimiento de la ANC, considerada como fraudulenta por la oposición y varios gobierno, ya que para su convocatoria y su aprobación no fue por referéndum, como indica la Constitución.



El diálogo político venezolano cuenta con el auspicio del presidente dominicano, Danilo Medina, el exjefe del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero y la observación de Bolivia, Nicaragua y San Vicente y Granadinas, países invitados por el oficialismo.



México, uno de los países garantes de las conversaciones e invitado por la oposición, decidió retirarse tras la tercera ronda de diálogos y luego la convocatoria unilateral de presidenciales por parte de la ANC.



Mientras que Chile, también invitado por la oposición, advirtió tras la reunión del miércoles que suspenderá su participación como acompañante "si no se concretan a la brevedad las condiciones" entre las partes para unas elecciones "presidenciales democráticas, transparentes y conforme a estándares internacionales". EFE