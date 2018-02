La oposición venezolana desmiente a Maduro sobre acta de diálogo

CARACAS.- El portavoz de la oposición en el diálogo con el Gobierno venezolano, Julio Borges, aseguró hoy que es falso que el presidente Nicolás Maduro tenga una "fotocopia" del acta de los avances en el diálogo y reiteró que no se ha firmado un preacuerdo, tal y como lo afirmó este miércoles el gobernante.



"Nadie tiene fotocopia de eso", es "una enorme mentira que el Gobierno diga eso", dijo Borges al rechazar las declaraciones de Maduro, quien aseguró el miércoles que la oposición y el chavismo habían firmado un preacuerdo en la reunión de República Dominicana y que tenía una copia a la que había hecho "correcciones".



En declaraciones a la emisora privada Circuito Éxitos, Borges reiteró que "lo que se firmó fue un acta donde se enumeran cosas en las cuales hay avances mas no acuerdos" y que ese documento únicamente lo tiene el presidente dominicano, Danilo Medina, que auspicia las conversaciones.



El Gobierno y la oposición venezolana acordaron este miércoles realizar consultas en los próximos días en Caracas para poder reanudar el próximo lunes en Santo Domingo el diálogo en busca de un acuerdo que ponga fin a la creciente crisis política y económica en ese país.



En ese sentido, Borges remarcó que el diálogo está basado en el principio de que "hasta que no esté todo resuelto no hay acuerdo de nada".



Para el también diputado, el Gobierno lo que busca con esta declaración es hacer "ruido" y mentir.



"El Gobierno miente en todo en Venezuela (...) el Gobierno dice que aquí no hay crisis, que no hay inflación (...) estamos sobre una enorme mentira", afirmó.



El miércoles, tras cerrarse otro encuentro de la oposición y el chavismo, en el marco del diálogo iniciado en diciembre pasado, el presidente dominicano sostuvo que se firmó "un acta con los avances de la agenda" de las conversaciones e indicó que quedan asuntos pendientes que deben ser discutidos en Caracas durante estos próximos días.



Borges ha asegurado que la oposición consultará estos asuntos con distintos sectores del país y con los que quieren ser candidatos presidenciales a las próximas elecciones, que según la Constituyente deberán ser antes de mayo.



Reiteró asimismo que los puntos más importantes son lograr unas elecciones donde "la gente se exprese con libertad" y lograr una solución para la falta de medicinas y alimentos que existe en el país.



"Es preferible que no haya acuerdo a tener un mal acuerdo", apuntó. EFE