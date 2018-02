Salud pide mantener medidas preventivas por "Hiposulfito de Sodio"

SANTO DOMINGO.- El Ministerio de Salud recomendó ayer a las comunidades afectadas por la sustancia blanca conocida como "Hiposulfato de Sodio" mantener las medidas de prevención recomendadas para evitar ser afectadas por la misma.



En un comunicado, la ministra de Salud, Altagracia Guzmán Marcelino, exhortó a los residentes de San Isidro y Guerra aplicar medidas de higiene, no frotarse la piel o los ojos ni automedicarse; y acudir a un centro de salud en caso de presentar irritación en los ojos y picor en la piel.



Indicó, además, que el Ministerio de Ambiente trabaja en localizar a las personas o empresa que depositaron en las comunidades ese material a cielo abierto, utilizado para la fabricación de vasos y platos desechables.



De igual forma, el viceministro de Salud Colectiva, Héctor Quezada, explicó que aunque el 'Hiposulfito de Sodio' causa irritabilidad de la piel y mucosa, no provoca males mayores a las personas.



"Esto no tiene males mayores que pongan en peligro la vida de los ciudadanos, pero es una sustancia molestosa que irrita y crea malestar a la población", resaltó.