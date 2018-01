Fiscalía asegura Quevedo se vio obligado a desistir presentar pruebas

SANTO DOMINGO.- La Fiscalía del Distrito Nacional informó hoy que el dirigente del transporte Arsenio Quevedo, alias "El Cinqueño", juzgado por supuestamente pertenecer a una red criminal, desistió de las pruebas admitidas en la audiencia preliminar a su favor y que supuestamente fundamentaban su inocencia.



Durante el transcurso del juicio, Quevedo desistió de dos pruebas testimoniales y 23 documentales, aseguró la Fiscalía en nota de prensa.



Agregó que la defensa del acusado se limitó a presentar seis evidencias que a juicio del Ministerio Público no prueban absolutamente nada y no afectan de ninguna manera la acusación ni los elementos probatorios presentados en su contra por el órgano acusador.



Dentro de estas supuestas pruebas presentadas por la defensa del dirigente choferil, están certificaciones de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) para supuestamente probarle al tribunal que los sicarios que trabajaban para él no estaban registrados en la referida institución, pero el Ministerio Público establece que evidentemente ningún autor intelectual va a registrar a un sicario en la TSS.



Las juezas Gisselle Soto, Clara Castillo y Leticia Martínez, del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, continuarán el 9 de febrero el juicio de fondo contra Quevedo y el exregidor de Pedro Brand Erickson de los Santos, así como contra los otros acusados Amaury Cabrera Martínez, Danilo Octavio Reynoso Recio, Félix Lora de Jesús y Cristino Batista Roa.EFE