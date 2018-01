Falta resolver tema electoral en diálogo venezolano, según opositor

SANTO DOMINGO.- Uno de los asesores de la oposición venezolana en el diálogo con el Gobierno, Jorge Roig, aseguró hoy que los puntos que faltan por resolver en las conversaciones que se realizan en Santo Domingo tienen que ver con el tema electoral y el reconocimiento a la oficialista Asamblea Constituyente.



"Una cosa es decir que hay dos puntos por resolver y otra cosa es decir que esos puntos, por ejemplo, pueden ser nada más y nada menos que la fecha de las elecciones y las garantías electorales", una de las principales demandas de la oposición, dijo Roig en declaraciones a la emisora privada Circuito Éxitos.



El también expresidente de la patronal Fedecámaras, que criticó la política comunicacional que han tenido los negociadores de la oposición al no emitir pronunciamientos, dijo esto al referirse a las declaraciones que hizo ayer el jefe de la delegación del Gobierno, Jorge Rodríguez, al anunciar que el diálogo continúa hoy.



Rodríguez aseguró que faltan dos puntos de los seis en discusión para lograr un acuerdo y que es posible que este miércoles se llegue al mismo.



El asesor de la oposición indicó hoy que "por motivos de la convocatoria apresurada que se hizo de unas elecciones (presidenciales)", la "negociación ha estado centrada fundamentalmente en el tema electoral".



Apuntó que, por este mismo hecho, no se ha discutido "demasiado" el reconocimiento de la Constituyente.



"El reconocimiento de la Constituyente, que ha sido una piedra de tranca, siempre se ha pasado un poco. En estos momentos privilegiando el tema electoral (...) la oposición no va a ceder en reconocer una Asamblea Nacional Constituyente y el gobierno va a insistir", dijo.



Asimismo, Roig también indicó que se ha seguido tocando el tema de los "presos políticos" y de la "ayuda humanitaria" -dos exigencias de la oposición- y que sobre eso ya hay una coordinación para que se siga avanzando, así como "unos acuerdos más elaborados".



El asesor no se refirió a la restitución de los poderes constitucionales de los que fue despojado el Parlamento, otra de las exigencias de la oposición en el diálogo, ni mencionó el tema del levantamiento de las sanciones que pesan sobre funcionarios venezolanos, una demanda del Gobierno.



Para Roig, los puntos de la agenda de la oposición en el diálogo pueden ser resueltos una vez que se logren tener unas elecciones "limpias y competitivas". EFE