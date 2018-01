Embajada EEUU en Venezuela pide a Maduro "coraje" para reformar ente electoral

CARACAS.- La embajada de Estados Unidos en Venezuela pidió "coraje" al presidente Nicolás Maduro para reformar el Consejo Nacional Electoral (CNE) y "permitir" la participación de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en las próximas presidenciales.



"El gobierno de los EEUU cree en un diálogo genuino y espera que el régimen de Maduro tenga el coraje de reformar el CNE y permitir la participación de la MUD en elecciones presidenciales efectuadas a partir de una fecha acordada por ambas partes", publicó la embajada del país norteamericano en su cuenta de Twitter.



El CNE acató el viernes pasado una orden del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en la que se ordenó excluir a la MUD del proceso de validación de su tarjeta electoral para las próximas presidenciales, que tendrán lugar antes del 30 de abril, para evitar la "doble militancia" de los ciudadanos.



La oposición acusa desde hace tiempo al CNE de partidista, por lo que una de las peticiones hechas en los diálogos con el Gobierno en República Dominicana es que se hagan cambios en el organismo, entre otras demandas, con las que buscan una solución a la crisis por la que pasa Venezuela desde hace meses.



Otro de los puntos es una convocatoria acordada de elecciones presidenciales, un llamado a las urnas que la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), órgano no reconocido por la oposición y varios gobiernos por no haber sido respaldado mediante un referendo previo como indica la Constitución, hizo el martes pasado.



El reconocimiento de la ANC es una de las peticiones del Gobierno en las negociaciones en Santo Domingo.



El presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), el opositor Omar Barboza, se reunió hoy con el encargado de negocios y máxima autoridad diplomática estadounidense en el país caribeño, Todd Robinson, quien, según el Legislativo, manifestó su reconocimiento a esa institución, según un comunicado.



El texto señala además que el estadounidense "manifestó su disposición en mantener contacto con la Asamblea Nacional y con el pueblo de Venezuela, en función de la defensa de los valores democráticos".



La relación entre los Gobiernos de EE.UU. y Venezuela pasan desde hace más de una década por vaivenes de mayor y menor intensidad.



Venezuela y Estados Unidos se quedaron en 2010 sin embajadores en ambos países tras la retirada del plácet al que iba a ser el embajador en Caracas, tras lo que Washington dejó sin visa al representante venezolano ante la Casa Blanca. EFE