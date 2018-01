Gobierno y oposición de Venezuela continuarán diálogo este miércoles

SANTO DOMINGO (R.Dominicana).- El jefe negociador del Gobierno venezolano en el diálogo que sostiene con la oposición de ese país en República Dominicana, Jorge Rodríguez, afirmó hoy que las conversaciones continuarán mañana, miércoles, cuando se espera anunciar un acuerdo.



"Estoy casi seguro, en un 98 por ciento, de que habrá acuerdo", sentenció Rodríguez a la prensa, luego de concluir las conversaciones de hoy con la oposición venezolana en la Cancillería dominicana.



"Solo faltan por ponernos de acuerdo en dos puntitos de los seis puntos de discusión", agregó el representante oficialista.



Rodríguez, ministro de Comunicación del Gobierno venezolano, también reveló que el chavismo y la oposición acordaron continuar las conversaciones durante el resto de la noche, y retomar el diálogo mañana en la mañana.



Destacó que la segunda jornada consecutiva del diálogo en Santo Domingo, ha resultado en un "largo día por la paz, por la vida y el futuro" de Venezuela.



En ese sentido, aseguró que el Gobierno venezolano no escatima esfuerzos, ni tiempo para dar a conocer la "buena nueva" de que "hemos logrado" un acuerdo definitivo luego de las reuniones de hoy.



Rodríguez aseguró que en su país habrá elecciones presidenciales "este año" y destacó que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, es un "campeón" que busca la tranquilidad del país.



Mientras que Jorge Rodríguez se ha mostrado optimista sobre los resultados de estas reuniones, la oposición, encabezada por el diputado Julio Borges, no ha hecho ninguna declaración.



El Gobierno venezolano y una dividida oposición retomaron el lunes las conversaciones tras el polémico adelanto de las elecciones presidenciales en las que el mandatario Nicolás Maduro aspira a la reelección.



El adelanto electoral así como el proceso obligatorio de validación de formaciones que decretó la Asamblea Constituyente, de mayoría oficialista, marcan esta nueva ronda de conversaciones, que ambas partes iniciaron el lunes continuaron el martes y ahora acordaron extender hasta este miércoles.



La oposición anunció el sábado pasado que exigirá en esta nueva ronda "garantías electorales que permitan unas elecciones justas" y señaló que estas conversaciones representan "una oportunidad definitiva para que el Gobierno revise sus recientes decisiones".



La oposición volvió al diálogo sin el apoyo de Voluntad Popular (VP), el partido del dirigente privado de libertad Leopoldo López, que optó por abandonar las conversaciones tras el adelanto de las presidenciales para antes de mayo y el proceso obligatorio de validación de formaciones que también decretó la Asamblea Constituyente, de mayoría oficialista



Los otros aspectos centrales para la oposición en este diálogo son la apertura de un canal humanitario que permita el envío de medicinas y alimentos, la liberación de los privados de libertad que considera "presos políticos" y la restitución de los poderes constitucionales de los que fue despojado el Parlamento.



En tanto, el oficialismo exige el levantamiento de las sanciones económicas que pesan sobre algunos de sus funcionarios y el reconocimiento de la Asamblea Constituyente, un órgano plenipotenciario integrado solo por oficialistas y no reconocido por numerosos Gobiernos.



En la reunión de hoy participaron el mandatario dominicano, Danilo Medina, y el expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero; y contaron también con el acompañamiento de representantes del Gobierno de Chile a solicitud de la oposición, y de Bolivia, Nicaragua y San Vicente y Granadinas, invitados por el Ejecutivo de Nicolás Maduro.



El diálogo para buscar una salida a la grave crisis política y económica del país suramericano contaba también con el acompañamiento de México, que la semana pasada se retiró tras la convocatoria unilateral de elecciones presidenciales por parte del oficialismo venezolano. EFE