Profesores UASD no iniciarán este martes el nuevo semestre en reclamo de aumento

SANTO DOMINGO.- La Federación de Asociaciones de Profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (Faprouasd) anunció que no iniciará el semestre, previsto para este martes, en demanda de un reajuste salarial y mejores condiciones laborales.



El anuncio lo hizo en rueda de prensa el presidente de Faprouasd, Santiago Guillermo, quien acusó el rector de la UASD, Iván Grullón, de no responder a las demandas de los maestros.



"El semestre no iniciará hasta tanto las autoridades cumplan con lo demandado y lo prometido, y que el presidente de la República, Danilo Medina, otorgue el presupuesto que le corresponde por ley a nuestra universidad", señaló Guillermo.



El presidente de Faprouasd precisó que en febrero de 2017 el sindicato firmó un acuerdo con la ministra de Educación Superior Ciencia y Tecnología (Mescyt), Alejandrina Germán, que contempló un reajuste salarial de un 15 %, del que solo han recibido un 10 %.



A través de un comunicado, las autoridades de la UASD afirmaron "que están en disposición de acompañar a Faprouasd y hacer los esfuerzos necesarios en sus reclamos por sus reivindicaciones" pero "sin lesionar el semestre que arranca este martes 30".



En ese sentido, la casa de estudios llamó a los profesores y a los estudiantes a reincorporarse mañana a la docencia.