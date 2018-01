Defensa del expresidente Martinelli solicita de nuevo la libertad bajo fianza

MIAMI (EEUU).- Los abogados del expresidente panameño Ricardo Martinelli presentaron ayer viernes una nueva solicitud de libertad bajo fianza sustentada en seis razones y ofrecieron garantías para "disipar toda duda" sobre la posibilidad de una fuga, según un documento judicial al que Efe tuvo acceso.



El expresidente "no tiene intención alguna de ser un fugitivo internacional", subrayan los abogados de Martinelli en un documento de 16 páginas en el que adelantan su intención de apelar el último fallo judicial favorable a su extradición a Panamá.



Entre las garantías ofrecidas para eliminar la posibilidad de fuga está la disponibilidad de cubrir una fianza de cinco millones de dólares y depositar un 10 % de esa cantidad en el registro judicial.



Martinelli está también dispuesto a entregar su pasaporte y otros documentos de identidad, a permanecer confinado en su casa de Miami con salidas únicamente para citas con los médicos y la justicia, a ser monitoreado electrónicamente y cualquier otra medida que el tribunal considere necesaria.



En el documento de 16 páginas los abogados hacen una breve historia del encarcelamiento de Martinelli en razón de una solicitud de extradición presentada por Panamá por cargos relacionados con un caso de escuchas ilegales durante su Gobierno (2009-2014).



Además se exponen seis circunstancias especiales que concurren en el caso de Martinelli por las que a juicio de los abogados del expresidente corresponde la concesión de la libertad bajo fianza.



Una de ellas es su condición de ex jefe del Estado y las "motivaciones políticas" del proceso de extradición contra él y otra el deterioro de su salud en prisión.



Al respecto de esto último señalan que tiene 66 años, ha sido sometido a una angiplastia y un bypass gástrico, padece hipertensión y debe tomar medicación que no le ha sido provista de una manera "consistente" en la prisión ni tampoco ha podido ser sujeta a las modificaciones y controles necesarios por sus médicos.



En la cárcel ha engordado 20 libras (10 kilos) y su salud mental y física se ha deteriorado, dicen los abogados, que destacan que falta por lo menos un año para que sea extraditado.



En la petición se resalta que el expresidente, que se radicó de manera permanente en EE.UU en 2015 y fue detenido el 12 de junio de 2017, nunca se ha ocultado de las autoridades ni tratado de evitar la jurisdicción de los tribunales estadounidenses.



También mencionan que su familia vive en EE.UU. y en 2015 pidió asilo político en este país, alegando persecución política por parte del Gobierno de su excanciller y hoy presidente Juan Carlos Varela.



En Panamá gozaría de libertad bajo fianza, dicen los abogados entre las razones por las que el tribunal "puede y debe" concederle esa medida.



"Nunca ha tratado de ocultar su paradero y no debe ser tratado como si lo hubiera hecho", subrayan los abogados de Martinelli quien según dicen "tiene fe" en la justicia de Estados Unidos.



La solicitud de libertad bajo fianza fue presentada la misma semana en que la jueza federal Marcia G. Cooke, se pronunció sobre un recurso de amparo que la defensa planteó después de que el juez Edwin Torres determinase en agosto pasado que cabía la extradición.



La jueza ratificó el fallo de Torres, quien en su día denegó la libertad bajo fianza, pero señaló que si había una nueva petición para que Martinelli pudiera salir de prisión la consideraría.



Además dio de plazo hasta el 6 de febrero para que la defensa decidiera si apelaba el rechazo al recurso de amparo.



Los delitos por los que la Corte Suprema de Panamá requiere a Martinelli son malversación de fondos (peculado) y escuchas ilegales.



Actualmente en Panamá está abierta otra causa contra Martinelli, esta por la presunta concesión irregular de más de 300 indultos, que puede dar lugar a otra solicitud de extradición, aunque ha sido apelada por los abogados del exmandatario.



Por ser diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), el expresidente solo puede ser juzgado por la Corte Suprema de Justicia de su país. EFE