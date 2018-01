Medina dice Gobierno y oposición Venezuela se comprometieron a reanudar diálogo

SANTO DOMINGO.- El presidente dominicano, Danilo Medina, dijo hoy que el oficialismo y la oposición de Venezuela se comprometieron a reanudar el diálogo que iniciaron en diciembre en Santo Domingo, pero si no vienen "ya es una decisión de ellos".



"El compromiso que han hecho las partes es que el 29 hay diálogo, eso está consensuado con las partes; si deciden no venir ya es una decisión de ellos", dijo Medina a periodistas a su llegada al país tras participar en Davos, Suiza, en el Foro Económico Mundial.



El gobernante respondió así a periodistas que le consultaron sobre las declaraciones ofrecidas ayer por el negociador opositor Luis Florido de que no vendrían al encuentro si el oficialismo no da señales de querer dar "garantías electorales" para los comicios presidenciales



Aunque Medina informó ayer en un comunicado emitido por la Presidencia que el diálogo tendría lugar el 28 y 29 de enero, hoy en sus declaraciones señaló que "el compromiso que han hecho las partes es que es el 29".



La oposición y el Gobierno de Venezuela iniciaron el dialogo el pasado 1 de diciembre en Santo Domingo en busca de una salida a la grave crisis política y económica que vive la nación suramericana.



Las partes tenían previsto volver a reunirse en Santo Domingo el pasado 18 de enero, pero la oposición no acudió al encuentro, por lo que el diálogo fue pospuesto para una nueva fecha.



Una de las razones invocadas por la oposición para no participar en la reunión fueron unas declaraciones del ministro de Interior de Venezuela, Néstor Reverol, en las que aseguró dos días antes haber obtenido de los negociadores opositores información que llevó a dar con el paradero del exinspector de policía Óscar Pérez, fallecido durante una acción policial.



El oficialismo reiteró el miércoles la intención del Ejecutivo de continuar con las negociaciones, aunque Florido dijo que la negociación "está moribunda" tras la convocatoria anticipada a elecciones presidenciales para el primer cuatrimestre del año.



Los aspectos centrales para la oposición en este diálogo son lograr garantías electorales para los comicios presidenciales previstos para 2018, la apertura de un canal humanitario que permita el envío de medicinas y alimentos, la liberación de los encarcelados que consideran "presos políticos" y la restitución de los poderes constitucionales de los que fue despojado el Parlamento.



En tanto, el oficialismo exige el levantamiento de las sanciones económicas que pesan sobre algunos de sus funcionarios y el reconocimiento de la Asamblea Constituyente, un órgano plenipotenciario integrado solo por oficialistas y no reconocido por numerosos gobiernos.