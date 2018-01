Oposición venezolana exige "garantías electorales" para seguir en el diálogo

CARACAS.- La nueva ronda de negociaciones en la República Dominicana entre el Gobierno y oposición venezolana anunciada para el 28 y 29 de enero se topó con la negativa de los antichavistas a participar si el oficialismo no da señales de querer dar "garantías electorales" para los comicios presidenciales.



Estos comicios tendrán lugar en el país antes de mayo, según aprobó la plenipotenciaria y oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC), una decisión tomada el martes pasado que ha dejado el diálogo al borde de la ruptura definitiva.



El anuncio del presidente dominicano, Danilo Medina, en la ciudad suiza de Davos, donde participa del Foro Económico Mundial, de que los encuentros se reanudarán a final de mes y de que las dos partes confirmaron su presencia fue rápidamente respondido por el negociador opositor Luis Florido a través de su cuenta de Twitter.



"Si el Gobierno no está dispuesto a avanzar y no envía señales de querer dar garantías electorales y por el contrario, convoca anticipadamente elecciones (...) no será posible concurrir a su país", anunció Florido en un mensaje en el que agradeció "sinceramente" el esfuerzo de Medina para sentar en la mesa a las partes.



La convocatoria de elecciones presidenciales en una fecha consensuada es una de las exigencias de la oposición en las negociaciones, así como cambios en el Consejo Nacional Electoral (CNE), del que desconfían públicamente.



El presidente venezolano, Nicolás Maduro, aseguró que la oposición tiene "la orden" de retirarse de las presidenciales porque van a perder y "no reconocer" su derrota.



"El imperialismo norteamericano, el gobierno de EE.UU., la oligarquía bogotana y el gobierno corrupto de España le han dado la orden a la oposición que se retiren del proceso electoral porque van a perder, para no reconocer su derrota", aseguró Maduro en un acto con simpatizantes en el centro de Caracas.



La rectora electoral Tania D'Amelio informó hoy de que la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) no podrá validar su tarjeta electoral en siete de los 23 estados del país en el proceso abierto solo este fin de semana, por una acusación por falsificación de firmas cuando solicitaron el referendo revocatorio en 2016.



Cambiar a los cinco rectores del CNE es otro de los temas que ha planteado mayores problemas en los tres encuentros anteriores entre chavismo y oposición, según reconoció después del último de ellos el vocero de los antichavistas, Julio Borges.



Desde Santo Domingo también confirmaron hoy la presencia de varios de los países garantes del proceso, pero no de todos, ya que México se retiró el pasado martes tras el anuncio de elecciones por parte de la ANC, un ente no reconocido por numerosos gobiernos por no haber sido respaldado mediante un referendo previo como indica la Constitución.



La oposición ha exigido la presencia de todos los acompañantes diplomáticos en los negociaciones, más aún si es el caso del mexicano, propuesto por los antichavistas.



La aprobación del decreto de aprobación de convocatoria de elecciones por parte de la ANC continuó hoy recogiendo declaraciones en contra.



Desde la plataforma opositora Soy Venezuela, en contra de los diálogos al considerar que "legitima la dictadura" del presidente Nicolás Maduro, rechazaron de nuevo unas presidenciales que consideran una "farsa electoral".



"Rechazamos rotundamente una farsa electoral ordenada desde la Asamblea Constituyente fraudulenta que ha conculcado la soberanía popular", dice la organización en un comunicado, en el que también repudia que el CNE organice el proceso.



Los choques no se quedaron en el ámbito local y tuvieron como contraparte, entre otros, al gobierno estadounidense.



La cancillería del país caribeño respondió de forma contundente a las palabras de rechazo que expresó el martes la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert, sobre la ANC y la convocatoria electoral, y de las que se hizo eco el vicepresidente estadounidense, Mike Pence, en su cuenta de Twitter.



"Venezuela rechaza enérgicamente los repudiables actos de injerencia del gobierno supremacista de los EE.UU. (...) a través de las infames declaraciones del vicepresidente Mike Pence y la portavoz Heather Nauert", señaló la cancillería venezolana en un comunicado.



Por su parte, el presidente colombiano Juan Manuel Santos, también desde Davos, declaró que el llamado a elecciones en Venezuela "no tiene ninguna validez porque fueron convocadas por una institución, por una instancia que para nosotros tampoco tiene ninguna validez como es la Asamblea Constituyente".



Los senadores estadounidenses Marco Rubio (republicano) y Bob Menéndez (demócrata) fueron más allá y pidieron hoy al presidente de EE.UU., Donald Trump, que tome medidas contra Venezuela y que solicite una sesión de urgencia del Consejo de Seguridad de la ONU para abordar la situación del país.