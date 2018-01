Facebook no puede probar ni descartar nexos entre Trump y Rusia al Congreso

WASHINGTON.- Facebook declaró ante el Congreso estadounidense que no puede probar ni tampoco descartar que en las elecciones a la Casa Blanca de 2016 hubiese nexos entre la campaña de Donald Trump y el Kremlin, que sí utilizó la red social para influir en la contienda, según reconoció la compañía de Silicon Valley.



Facebook colabora con diversos comités del Congreso en sus investigaciones sobre la presunta injerencia de Rusia en esas elecciones y los posibles nexos entre el Kremlin y la campaña republicana.



En una información divulgada este jueves por el Comité de Inteligencia del Senado, Facebook dijo no poder probar, aunque tampoco descartar, nexos entre la campaña de Trump y Rusia en base a la actividad registrada en la red social.



"Facebook no cree estar en condiciones de sustentar o refutar las acusaciones sobre una posible conspiración", respondió la compañía a preguntas de los senadores.



En octubre del año pasado, responsables de Facebook, Youtube y Twitter ya comparecieron ante el Comité de Justicia de la Cámara de Representantes para detallar el impacto de la presunta campaña rusa para influir en las elecciones a través de sus compañías.



Facebook admitió que la compañía vinculada al Kremlin Internet Research Agency hizo unas 80.000 publicaciones entre enero de 2015 y agosto de 2017. Esas publicaciones alcanzaron a 29 millones de estadounidenses, que una vez compartidas impactaron en un total de 126.



La compañía creada por Mark Zuckerberg también reconoció que Internet Research Agency invirtió cerca de 100.000 dólares para 3.000 anuncios en unas 470 páginas que ya han sido cerradas.



Los contenidos de estas publicaciones estaban relacionados con la raza, la religión, los derechos a las armas y con la orientación sexual y de género.



Varios comités del Congreso, entre la Cámara Baja y el Senado, abordan de forma paralela a la investigación del fiscal especial Robert Mueller la presunta injerencia de Rusia en los comicios presidenciales y posibles contactos entre funcionarios del Kremlin y el equipo de campaña de Trump. EFE