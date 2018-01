Gobierno y oposición de Venezuela se volverán a reunir el 28 y 29 de enero

DAVOS (Suiza).- El Gobierno y la oposición de Venezuela se volverán a reunir el 28 y 29 de enero en la República Dominicana, informó hoy el presidente dominicano, Danilo Medina, quien señaló el diálogo "es la mejor solución para Venezuela y para su gente".



En Davos, donde asiste al Foro Económico Mundial, Medina anunció que "al día de hoy, ambas partes de la mesa han confirmado su participación en la siguiente sesión del diálogo, que está prevista para los días 28 y 29 de enero", según un comunicado difundido por el portavoz de la Presidencia dominicana en su cuenta en Twitter.



"Ante mayores dificultades, el diálogo se hace aún más urgente", aseguró Medina.



A la vez, subrayó que el diálogo "es la mejor solución para Venezuela y para su gente. No para la oposición ni para el gobierno, sino para millones de venezolanos y venezolanas que necesitan respuesta".



En ese sentido, solicitó que "más voces de la comunidad internacional" se unan al diálogo "sin abogar por una agenda propia, ni esperar un rédito político".



"Necesitamos que todos se convenzan de la importancia de frenar, en vez avivar, una escalada de violencia que, de producirse, inevitablemente partirá en dos a Venezuela y probablemente a toda América Latina", señaló el gobernante dominicano, según el comunicado.



Medina reafirmó la posición de "neutralidad" de su país en las conversaciones.



El gobernante no adelantó detalles sobre el actual estado de las negociaciones, porque, según explicó, en la mesa se estableció que "nada está acordado hasta que todo está acordado" y, por tanto, "nada de lo negociado debe ser revelado hasta que ambas partes estén listas para anunciar un acuerdo completo".



La oposición y el Gobierno de Venezuela iniciaron el dialogo el pasado 1 de diciembre en Santo Domingo en busca de una salida a la grave crisis política y económica que vive la nación suramericana.



Las partes tenían previsto volver a reunirse en Santo Domingo el pasado 18 de enero, pero la oposición no acudió al encuentro por lo que el diálogo fue pospuesto para una nueva fecha.



Una de las razones invocadas por la oposición para no participar en la reunión fueron unas declaraciones del ministro de Interior de Venezuela, Néstor Reverol, que aseguró dos días antes haber obtenido de los negociadores antichavistas información que llevó a dar con el paradero del exinspector de policía Óscar Pérez, fallecido durante una acción policial.



El oficialismo reiteró ayer la intención del Ejecutivo de continuar con las negociaciones, pero uno de los negociadores de la oposición en el diálogo político Luis Florido dijo que esta negociación "está moribunda" tras la convocatoria a elecciones presidenciales para el primer cuatrimestre del año.



Los aspectos centrales para la oposición en este diálogo son lograr garantías electorales para los comicios presidenciales previstos para 2018, la apertura de un canal humanitario que permita el envío de medicinas y alimentos, la liberación de los encarcelados que consideran "presos políticos" y la restitución de los poderes constitucionales de los que fue despojado el Parlamento.



En tanto, el oficialismo exige el levantamiento de las sanciones económicas que pesan sobre algunos de sus funcionarios y el reconocimiento de la Asamblea Constituyente, un órgano plenipotenciario integrado solo por oficialistas y no reconocido por numerosos gobiernos. EFE