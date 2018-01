Juez desestima cargos y mantiene otros contra senador de EE.UU. Bob Menéndez

NUEVA YORK.- Un juez desestimó hoy siete cargos contra el senador estadounidense Bob Menéndez, entre ellos varios por soborno, y mantuvo otros once en el segundo juicio por corrupción que enfrentará el demócrata, cuya fecha no se ha establecido.



Menéndez, de 63 años, de origen cubano y uno de los legisladores más importantes del Partido Demócrata, afrontó 18 cargos durante el primer juicio el pasado septiembre por presuntos sobornos recibidos, fraude y conspiración para delinquir.



Ese juicio fue declarado nulo cuando el jurado no se pudo poner de acuerdo sobre los cargos.



El juez federal que presidió el primer juicio en una corte de Nueva Jersey, William H. Walls, desestimó hoy dos cargos por contribuciones a la campaña política para la reelección del legislador por 300.000 dólares cada uno.



De acuerdo con el juez, la fiscalía no pudo comprobar que Menéndez actuó a favor del coacusado en este caso, el oftalmólogo dominicano Salomón Melgen, quien fue acusado por cobros excesivos al Gobierno como parte del programa de seguro médico Medicare, para mayores de 65 años.



También se alega que el senador intervino a favor de su amigo ante el Gobierno de la República Dominicana por un contrato de seguridad portuaria en ese país.



En cambio, el juez mantuvo las acusaciones contra el legislador por sus viajes a la República Dominicana y una estadía en París, sufragadas presuntamente por el oftalmólogo a cambio de favores del político, según alega la fiscalía, dinero que el demócrata reembolsó.



Uno de los cargos más serios que el juez mantuvo es el que acusa al político de haber omitido información al Senado en su declaración financiera en la que según la fiscalía omitió los alegados obsequios de Melgen.



Las acusaciones al influyente político de Nueva Jersey están ligadas a la relación que mantiene con el oftalmólogo radicado en la Florida, a quien le une una larga amistad, según han dicho ambos.



La fiscalía pidió hace cinco días al tribunal que se realizara un segundo juicio contra el senador y su amigo, mientras que la defensa pidió la absolución del caso.



Halls, que fue criticado por la defensa de haberse aliado al Gobierno durante el primer juicio, informó además que no presidirá el segundo proceso que enfrentará el político en momentos en que busca la reelección este año, con primarias federales el próximo junio y elecciones en noviembre.



Al emitir su decisión, el juez señaló que según las reglas de procedimiento criminal, se requiere que la corte desestime cualquier cargo en los cuales la evidencia no sea suficiente para sostener una acusación. EFE