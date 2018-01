La oposición venezolana dice que negociación con el Gobierno "está moribunda"

CARACAS.- El diputado Luis Florido, negociador de la oposición venezolana en el proceso de diálogo con el Gobierno de Nicolás Maduro, dijo hoy que esta negociación "está moribunda" tras el decreto de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC) por el que las elecciones presidenciales se celebrarán antes de mayo.



"Después de convocatoria adelantada de elecciones y la salida de México de la negociación, esta está moribunda", indicó el opositor en la red social Twitter, en alusión también a la renuncia del ministro de Exteriores mexicano, Luis Videgaray, al proceso de diálogo en el que actuaba como garante.



Videgaray dijo ayer que su país no acompañará más estas conversaciones pues, remarcó, la decisión unilateral de la ANC de adelantar las presidenciales golpea la "esencia" de lo tratado en el diálogo en República Dominicana, bajo la observación también de Chile, Nicaragua, Bolivia y San Vicente y las Granadinas.



Florido dijo hoy que la forma de retomar las negociaciones "es que el régimen acepte el documento planteado por los cancilleres en consenso el 1 y 2 Dic que plantea elecciones limpias/justas y canal humanitario".



El diputado aseguró a Efe la semana pasada que los países acompañantes del proceso presentaron una propuesta "muy buena" para la oposición pero que, tras cuatro sesiones de diálogo, seguían "trancados" dos puntos: la fecha de las presidenciales y el destino de la ANC, un foro integrado solo por chavistas y señalado de fraudulento.



"Sobre esa materia de fechas (de comicios) no hay todavía un acuerdo", dijo entonces el legislador, que explicó que este punto no se había decidido, entre otras razones, porque las partes difieren en el tiempo que pasaría desde la convocatoria hasta la celebración de las presidenciales.



Sin embargo, la ANC decretó ayer la celebración de las presidenciales más tardar el 30 de abril y el presidente Nicolás Maduro puso de inmediato su nombre a la orden de la candidatura del partido de gobierno, que tiene una poderosa maquinaria electoral con la que espera contar para aspirar a la reelección. EFE