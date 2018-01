Lula: "Sólo el día en el que muera voy a parar de luchar"

SAO PAULO.- El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva afirmó hoy que está "extremadamente tranquilo" sobre el resultado del juicio en segunda instancia por corrupción que se sigue hoy en su contra y aseguró que seguirá "luchando" hasta el día en el que muera.



"La única decisión que espero hoy es que, por 3 a 0, los magistrados digan que el juez Moro se equivocó al dar la sentencia (en primera instancia)", aseguró el expresidente en la localidad de Sao Bernardo do Campo, su cuna política, situada en el cinturón industrial de Sao Paulo.



"Si va a ocurrir o no, no lo sé, pero es la única cosa justa que podría suceder", precisó.



Lula, de 72 años, se reunió este miércoles con centenares de sindicalistas, mientras en la localidad de Porto Alegre (sur) la octava sala del Tribunal Regional Federal (TRF4) decide si ratifica, modifica o anula la sentencia a nueve años y medio de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero.



Mientras sus simpatizantes le respaldaban al grito de "Lula presidente", el exmandatario, quien gobernó Brasil entre 2003 y 2010, dijo tener "seguridad absoluta" de que no cometió "ningún delito" y se mostró "tranquilo" para "enfrentar las adversidades".



"Tenemos mucho tiempo por delante para intentar mostrar la equivocación y las mentiras contra el Partido de los Trabajadores (PT) y contra Lula", sostuvo desde la sede del Sindicato de los Metalúrgicos de la región metropolitana de Sao Paulo, donde en la década de los 80 gestó la formación del PT.



El expresidente, quien tiene siete procesos abiertos en la justicia, la mayoría de ellos por corrupción, insistió en que los magistrados que hoy están juzgando el recurso contra la condena en primera instancia "tienen la conciencia menos tranquila" que la suya.



Lula, quien ha expresado su intención de concurrir a las elecciones presidenciales del próximo octubre, lidera todas las encuestas de intención de voto, pero sus aspiraciones políticas podrían ser frenadas por el Tribunal Electoral Superior (TSE) si el TRF4 ratifica la condena por corrupción.



El exlíder sindicalista fue condenado el pasado mes de julio en primera instancia a nueve años y medio de prisión por los delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero, en una caso relacionado con la petrolera estatal Petrobras.



En ese proceso, el juez de primera instancia Sergio Moro dio por probado que la constructora OAS entregó al exmandatario un apartamento en el balneario paulista de Guarujá a cambio de resultar favorecida en los contratos con la petrolera Petrobras. EFE