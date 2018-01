Chavismo adelanta elecciones presidenciales y se tambalea diálogo con oposición

CARACAS.- El chavismo gobernante en Venezuela decidió hoy adelantar las elecciones presidenciales para el primer cuatrimestre del año, lo que desató el rechazo inmediato de varios Gobiernos del continente y de quienes participan en el diálogo entre el Ejecutivo y la oposición.



Sin un consenso en este aspecto entre las partes negociadoras, la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), conformada solo por oficialistas, acordó este martes que los comicios se celebren antes de mayo, para los que inmediatamente el mandatario Nicolás Maduro se puso "a la orden" como candidato.



Precisamente la agenda de las negociaciones, que arrancaron el 1 de diciembre en República Dominicana y han sido acompañadas por varios países, incluía acordar una fecha para la elección presidencial, que deben realizarse este año, pero para la que la oposición ha exigido varias "garantías".



Apenas se produjo el anuncio de la Constituyente, el jefe de Estado, Nicolás Maduro, puso a la orden del gobernante Partido Socialista Unido (PSUV) su nombre para la candidatura del oficialismo, aunque luego indicó que esto se definirá mediante un congreso de todas las fuerzas chavistas el 4 de febrero.



Mientras el presidente del Parlamento, el opositor Omar Barboza, denunció que la Constituyente "no tiene legitimidad ni atribuciones" para regir un proceso electoral, aunque desde que se instaló en agosto pasado ha llamado a elecciones regionales, municipales y ahora las presidenciales.



El líder chavista Diosdado Cabello, que presentó el decreto ante la Constituyente, recordó que los comicios debe convocarlos formalmente el Consejo Nacional Electoral (CNE) y que el texto aprobado es "de obligatorio cumplimiento por todos los poderes según Constitución".



Tras esto, Maduro se dijo "deseoso" de que el órgano electoral anuncie pronto la fecha de las votaciones para comenzar a recorrer el país en la campaña política.



"Le pido al Poder Electoral que fije la fecha más cercana para salir de esto, ganar las elecciones y empezar a hacer una gran revolución necesaria del 2018. Vamos a salir de esto de una buena vez", indicó Maduro en un acto con simpatizantes en el centro de Caracas.



La actividad del chavismo fue convocada originalmente para conmemorar los 60 años de la caída del dictador Marcos Pérez Jiménez, pero la manifestación devino en una muestra pública de apoyo al adelanto de las votaciones presidenciales, que generalmente se hacen en el último trimestre del año.



El jefe del Parlamento también dijo hoy que el Gobierno anunció el adelanto de las presidenciales "vengándose" de las sanciones que impuso la Unión Europea contra altos cargos del Gobierno, que incluyen congelación de activos y la prohibición de ingresar a territorio comunitario.



El diputado señaló además que esta decisión va "en contra de lo que se ha venido conversando en la mesa de diálogo", donde no había sido acordada la fecha de las presidenciales porque las partes difieren en el tiempo que pasaría desde la convocatoria hasta la celebración de los comicios.



En las conversaciones de Santo Domingo, una de las peticiones de la oposición es lograr cambios en el consejo electoral, del que desconfían.



Aunque Maduro dijo hoy que su Gobierno asistirá a la reanudación del diálogo a finales de mes, la decisión de adelantar las votaciones provocó la renuncia del canciller mexicano, Luis Videgaray, que actuaba como garante del proceso junto a sus pares de Chile, San Vicente y las Granadinas, Nicaragua, Bolivia, y del país anfitrión.



Videgaray consideró que la fijación unilateral de la fecha golpea la "esencia" de las conversaciones.



"Es una decisión que lamentamos, pero el anuncio hecho en Caracas nos obliga", dijo el ministro mexicano al término de la reunión que realizó en Chile el Grupo de Lima para analizar la crisis venezolana.



Este foro, integrado por 14 naciones de América, algunas de las cuales habían respaldado las negociaciones de Santo Domingo, rechazó hoy la decisión del oficialismo de adelantar las presidenciales porque imposibilita la realización de comicios "transparentes y creíbles".



La parte de la oposición que participa en las conversaciones ha reiterado que la observación de todos los cancilleres es un requisito indispensable para mantenerse en la mesa por lo que la continuidad del proceso no está asegurada.EFE