Imponen 3 meses de coerción a doctoras acusadas de mala práctica médica

SANTO DOMINGO.- La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso tres meses de prisión preventiva contra Pamela Stefani y Serena Stefani Congedo, imputadas por mala práctica médica y estafa en perjuicio de 20 mujeres a las que realizaron unos procesos estéticos que, supuestamente, mejorarían su apariencia.



El Ministerio Público informó hoy en un comunicado sobre la medida de coerción, que las imputadas deberán cumplir en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres.



Las doctoras publicitaban a través de los distintos medios de comunicación (escritos, televisivos y digitales) un catálogo de procesos estéticos cortos, no invasivos, sin procedimientos quirúrgicos, ni traumas y que eran ambulatorios, que no correspondía con los procedimientos que realmente llevaban a cabo.



Las intervenciones se realizaban en el "Centro de Medicina Regenerativa y Ortomolecular Dra. Stefani", así como en el "Centro Stefani Stetic S.A. Medical Group", localizados ambos en el sector Ensanche Paraíso.



Un grupo de 20 mujeres se querelló contra Pamela Stefani y Serena Stefani Congedo, las cuales se presentaban como doctoras en medicina y especialistas en cirugía estética.



Las víctimas manifestaron que los procesos que les realizaron las imputadas no se correspondían con lo que les habían ofrecido, y que ocasionaron lesiones graves a las afectadas.



En las investigaciones del Ministerio Público se pudo constatar que el Centro de Medicina Regenerativa y Ortomolecular Dra. Stefani", no se encuentra debidamente autorizado por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.



La Fiscalía del Distrito Nacional, a través del Departamento de Crímenes y Delitos Contra la Persona, continúa las indagatorias hasta recabar todas las evidencias de este caso. EFE