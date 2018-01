Imponen 10 años cárcel a hombre intentó matar a su expareja

SANTO DOMINGO.- Las juezas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dictaron este lunes 10 años de prisión contra Orlando Junior de los Santos Echavarría acusado por la Fiscalía de intentar matar a su expareja Ovely de la Rosa Mesa.



La acusación indica que el suceso se produjo el 16 de junio de 2016, alrededor de las 2:30 de la tarde, mientras la víctima se encontraba en su residencia, localizada en la calle Padre Pepe del sector Guachupita.



El condenado, según la Fiscalía del Distrito Nacional, se presentó al lugar y cuando su expareja le abrió la puerta inmediatamente se abalanzó sobre ella, manifestándole que "si no estaba con él, no sería de nadie".



"El hombre agarró a la víctima por el cuello, la tiró en el mueble e intentó estrangularla. La mujer golpeó con los pies una mesa de cristal, por lo que su hermana Vaneli de la Rosa Mesa, al escuchar el ruido, se despertó y salió a defenderla", detalló en audiencia la procuradora fiscal Catalina Bueno Patiño.



De inmediato, se produjo un forcejeo entre Santos Echavarría y Vaneli de la Rosa, a quien el condenado agredió físicamente con una mano, mientras que con la otra continuaba apretando fuertemente por el cuello a su expareja, hasta que ella perdió el conocimiento.



La fiscal Bueno Patiño indicó que el acusado al creer que había matado a Ovely se lanzó desde el puente Juan Bosch para suicidarse, pero no lo logró.



La víctima sufrió varias lesiones en el cuerpo, además presenta sintomatología postraumática, recuerdos intrusivos y pesadillas del suceso, hipervigilancia, nerviosismo y sobresalto, por lo cual fue referida al Centro de Atención a Sobrevivientes de Violencia, de acuerdo al examen psicológico.



Las juezas Yisselle Soto, Clara Castillo y Ana Lee Florimón ordenaron que Orlando Junior de los Santos Echavarría cumpla la condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.