Solicitarán coerción contra doctoras imputadas por 20 casos de mala práctica médica

SANTO DOMINGO.- La Fiscalía del Distrito Nacional solicitará medida de coerción contra las doctoras Pamela Stefani y Serena Stefani Congedo, imputadas por estafa y mala práctica médica en perjuicio de varias mujeres a las que prometieron mejorar su apariencia con supuestos procesos estéticos no invasivos.



Las imputadas publicitaban a través de los distintos medios de comunicación (escritos, televisivos y digitales) un catálogo de procesos estéticos cortos, no invasivos, sin procedimientos quirúrgicos, ni traumas y que eran ambulatorios, que no correspondía con los procedimientos que realmente llevaban a cabo, informó la Fiscalía en un comunicado.



Las intervenciones se realizaban en el "Centro de Medicina Regenerativa y Ortomolecular Dra. Stefani", así como en el "Centro Stefani Stetic S.A. Medical Group", localizados ambos en el sector Ensanche Paraíso.



Un grupo de 20 mujeres se querelló contra Pamela Stefani y Serena Stefani Congedo, las cuales se presentaban como doctoras en medicina y especialistas en cirugía estética.



Las víctimas manifestaron que los procesos que les realizaron las imputadas no se correspondían con lo que les habían ofrecido, y que les ocasionaron lesiones graves a las afectadas.



En las investigaciones del Ministerio Público se pudo constatar que el Centro de Medicina Regenerativa y Ortomolecular Dra. Stefani", no se encuentra debidamente autorizado por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.



La Fiscalía del Distrito Nacional, a través del Departamento de Crímenes y Delitos Contra la Persona, continúa las indagatorias hasta recabar todas las evidencias de este caso. EFE