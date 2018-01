R.Dominicana coordina nueva fecha del diálogo venezolano, afirma canciller

SANTO DOMINGO.- La República Dominicana ya inició los contactos para fijar una nueva cita para la reanudación del diálogo entre el Gobierno y la oposición de Venezuela, según informó hoy el canciller dominicano, Miguel Vargas, quien señaló que ambas partes están dispuestas a continuar las conversaciones.



Tras participar en un acto en la Cancillería, Vargas explicó a la prensa que ayer "no se estableció una fecha concreta porque no todas las partes estaban presentes, y para fijarla deben estar de acuerdo todas las partes implicadas" en este proceso.



"Por eso nosotros quedamos encargados de coordinar con cada uno de ellos, para lo cual, hoy ya se iniciaron los contactos" pertinentes para establecer una fecha en los próximos días, dijo Vargas.



El diálogo de Venezuela quedó aplazado después de que la oposición decidiera no acudir a la reunión que estaba prevista celebrarse ayer en la capital dominicana, hasta donde sí viajó la delegación del Gobierno venezolano.



El canciller Vargas mantuvo ayer una reunión con el expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero y con los cancilleres de Nicaragua y Bolivia, así como un representante de San Vicente y Las Granadinas, que son los países acompañantes en el diálogo invitados por el Gobierno venezolano.



Los cancilleres de Chile y México, que son los países invitados por la oposición no acudieron ayer a la cita por compromisos de sus agendas, según explicó hoy Vargas.



En el encuentro de ayer "acordamos, con todas las partes, gobierno, cancilleres y oposición, dar continuidad al diálogo aquí en la República Dominicana. Las partes, los cancilleres y nosotros como país anfitrión garantizamos que el diálogo continuará", afirmó.



Consultado por las declaraciones del ministro de Interior de Venezuela, Néstor Reverol, sobre la localización del exinspector de policía Óscar Pérez, supuestamente gracias a información facilitada por la oposición, Vargas dijo que eso "lo aclaró muy bien" ayer el ministro de Comunicación e Información venezolano, Jorge Rodríguez.



A este respecto, Rodríguez dijo ayer que las fuerzas de seguridad venezolanas recibieron información por parte de integrantes de la oposición, pero "no en el marco del diálogo en República Dominicana, por tanto es una excusa fútil la que está manejando la oposición venezolana".



Una de las razones invocadas por la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) para no participar en el encuentro de ayer fueron las declaraciones de Reverol, que aseguró el martes haber obtenido de los negociadores opositores información que llevó a dar con el paradero de Pérez, fallecido durante una acción policial.



Los aspectos centrales para la oposición en este diálogo son lograr garantías electorales para los comicios presidenciales previstos para 2018, la apertura de un canal humanitario que permita el envío de medicinas y alimentos, la liberación de los encarcelados que consideran "presos políticos" y la restitución de los poderes constitucionales de los que fue despojado el Parlamento.



En tanto, el oficialismo exige el levantamiento de las sanciones económicas que pesan sobre algunos de sus funcionarios y el reconocimiento de la Asamblea Constituyente, un órgano plenipotenciario integrado solo por oficialistas y no reconocido por numerosos gobiernos. EFE