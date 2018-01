Canciller dice hay compromiso de seguir diálogo Gobierno y oposición Venezuela

SANTO DOMINGO.- El canciller Miguel Vargas anunció ayer que los participantes en el diálogo entre el Gobierno y la oposición de Venezuela se han comprometido en acordar una nueva fecha, que se anunciará próximamente, para continuar con el proceso tras la interrupción de las conversaciones, que estaba previsto se reanudaran este jueves.



Vargas formuló sus declaraciones al término de una reunión que sostuvo con el expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero y los cancilleres de Bolivia, Nicaragua, y de Vicente y las Granadinas, quienes acompañan el diálogo como invitados del Gobierno venezolano.



Los ministros de Exteriores de México y Chile, también acompañantes del diálogo por parte de la oposición, no viajaron hoy a Santo Domingo debido a compromisos en sus respectivos países, afirmó el canciller dominicano.



"Queremos anunciarles que hemos conversado con las partes, Gobierno y oposición de Venezuela, y que hemos conversado con los cancilleres presentes y también con los de México y de Chile y acordamos comprometernos a convocar en los próximos días una nueva fecha para continuar el diálogo para buscar una salida pacífica, democrática y estable en Venezuela", dijo Vargas.



Rodríguez Zapatero, por su lado, afirmó que "no vamos a arrojar la toalla", en referencia al aplazamiento de las conversaciones que debieron continuar hoy en Santo Domingo.



"La situación de Venezuela exige el máximo esfuerzo, la máxima responsabilidad, apelo a la comunidad internacional, a la Unión Europea para que actúen a la altura de la responsabilidad que representa y coadyuven para que el Gobierno y la oposición puedan y lleguen a un acuerdo", expuso el político español.



El exjefe del Gobierno español apeló también al Gobierno y a los opositores en Venezuela a asumir su responsabilidad en el proceso, porque "el tiempo apremia" y hay que seguir intentando alcanzar un acuerdo, incluso más allá de lo humanamente posible.



"Hoy teníamos un proceso de negociación por la convivencia, la paz y la democracia tan necesarios para Venezuela, pero no ha sido posible, la oposición no ha acudido y ha explicado sus razones (...) el acuerdo es el único destino para la paz, es el fin del rencor, del odio y es la convocatoria definitiva para el entendimiento", agregó Rodríguez Zapatero.



Por su parte, el jefe de la delegación del Gobierno venezolano en el diálogo, Jorge Rodríguez, condenó la ausencia de los opositores y dijo que el diálogo, que se inició el pasado diciembre, ya había acordado puntos como las garantías electorales para las elecciones presidenciales en ese país, así como la presencia de observadores internacionales.



"Decimos aquí con toda responsabilidad que (el presidente estadounidense) Donald Trump; (el presidente del Gobierno español) Mariano Rajoy, y (el presidente de Colombia) Juan Manuel Santos presionan a la oposición para que no participe en las elecciones presidenciales de Venezuela", exclamó Rodríguez.



En ese mismo tenor, afirmó que el senador estadounidense Marco Rubio tampoco quiere que la oposición venezolana participe en las elecciones presidenciales.



"La oposición de Venezuela solo reconoce las elecciones cuando gana y cuando está segura de la derrota no participa en elecciones; por eso no vinieron hoy, porque tenían que firmar esto y con esto entraban en la carrera electoral", acotó el funcionario.



Rodríguez dijo que su Gobierno favorece que las Naciones Unidas conforme una comisión de observación de las elecciones para la Presidencia venezolana y que esa comisión la dirija Rodríguez Zapatero.



Uno de los aspectos centrales para la oposición en este diálogo es lograr garantías electorales para los comicios presidenciales previstos para 2018. EFE