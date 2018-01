El diálogo venezolano se atasca tras las últimas tensiones

SANTO DOMINGO.- La nueva ronda de diálogo entre el Gobierno y la oposición de Venezuela prevista para este jueves en Santo Domingo quedó aplazada tras las tensiones surgidas en los últimos días y ahora se busca una nueva fecha.



Con el objetivo de fijar una próxima cita, el titular de Exteriores dominicano, Miguel Vargas, se reúne hoy en Santo Domingo con el expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero y con los cancilleres de Nicaragua y Bolivia, quienes llegaron anoche a la capital dominicana, según informó un portavoz de la Cancillería.



Nicaragua y Bolivia junto a San Vicente y Las Granadinas son los países observadores del diálogo invitados por el Gobierno venezolano, mientras que los cancilleres de Chile y México, que hoy no viajaron a Santo Domingo según confirmó a Efe una fuente de la Cancillería dominicana, son los invitados de la oposición.



En una rueda de prensa, el portavoz de la Cancillería no ofreció detalles sobre las causas del aplazamiento del encuentro previsto para hoy.



Por su parte, la oposición venezolana explicó hoy en un comunicado que decidió no asistir a esta reunión en rechazo a las declaraciones del ministro de Interior de Venezuela, Néstor Reverol, según las cuales, en el marco del diálogo, la oposición aportó información sobre el paradero de Óscar Pérez, un expolicía sublevado que fue abatido el lunes en un operativo de las fuerzas de seguridad.



"Exigimos una rectificación de esos señalamientos", dice el comunicado de los opositores que subrayan también como "indispensable" la presencia de los cancilleres garantes del proceso "para continuar" las conversaciones iniciadas el 1 de diciembre.



La oposición venezolana, agrupada en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), también señaló que el Gobierno no ha "destrancado los nudos que quedaron pendientes en la última reunión sobre temas muy importantes para el país en materia electoral e institucional".



La coalición de partidos reiteró su disposición a retomar la negociación "cuando se garanticen los puntos anteriormente señalados, se procure el respeto a nuestro equipo negociador y haya un compromiso serio con el país para seguir adelante en este proceso".



Pese a que la reunión de hoy ha quedado pospuesta, el portavoz del Gobierno venezolano en el diálogo, Jorge Rodríguez, anunció en su cuenta de Twitter que la delegación oficialista viajará esta tarde a Santo Domingo para una reunión con delegados de la oposición.



La nueva ronda de diálogo fijada para hoy fue acordada el pasado sábado al término de tres intensas jornadas de conversaciones en las que aunque hubo "importantes avances" no se llegó a un acuerdo.



El lunes pasado, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, señaló que todos los puntos de la agenda ya fueron acordados e indicó que en la jornada de negociaciones de hoy daría "la última oportunidad a la oposición", ultimátum rechazado por oposición.



Sin embargo, ni el portavoz del Gobierno ni de la oposición detallaron el pasado sábado los puntos en los que hay o no hay acuerdo y coincidieron en señalar que el principio que rige estas conversaciones es que "nada está acordado hasta que todo esté acordado".



Los aspectos centrales para la oposición en este diálogo son lograr garantías electorales para los comicios presidenciales previstos para 2018, la apertura de un canal humanitario que permita el envío de medicinas y alimentos, la liberación de los encarcelados que consideran "presos políticos" y la restitución de los poderes constitucionales de los que fue despojado el Parlamento.



En tanto, el oficialismo exige el levantamiento de las sanciones económicas que pesan sobre algunos de sus funcionarios y el reconocimiento de la Asamblea Constituyente, un órgano plenipotenciario integrado solo por oficialistas y no reconocido por numerosos gobiernos. EFE