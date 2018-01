Se pospone reanudación del diálogo entre Gobierno y oposición de Venezuela

SANTO DOMINGO.- La nueva ronda del diálogo entre el Gobierno venezolano y la oposición prevista para este jueves en la capital dominicana fue pospuesta para una nueva fecha que se decidirá hoy, según informó en una rueda de prensa el portavoz de la Cancillería dominicana, Hugo Beras.



El canciller dominicano, Miguel Vargas, se reunirá hoy en Santo Domingo con el expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero y con los cancilleres de Nicaragua y Bolivia, para fijar una nueva cita del diálogo.



El portavoz de la Cancillería dominicana, que no ofreció detalles sobre las causas de la reprogramación del diálogo, señaló que ni la delegación del Gobierno venezolano ni de la oposición llegaron hasta el momento a Santo Domingo.



Varios medios venezolanos informaron anoche de que la oposición venezolana no asistiría hoy a esta reunión en rechazo a las declaraciones del ministro venezolano de Interior, Néstor Reverol, según las cuales, en el marco del diálogo, la oposición aportó información sobre el paradero de Óscar Pérez, un expolicía sublevado que murió el lunes en operativo policial.



La oposición venezolana reunida en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) publicó también una carta dirigida al presidente dominicano, Danilo Medina, anfitrión del diálogo, en la que la que le pide "tomar debida nota" de este asunto y "hacer un llamado al respeto entre las partes".



"Nos parece inaceptable y así lo rechazamos que se quiera enlodar un proceso que se ha llevado con tanto esfuerzo con acusaciones irresponsables y en su totalidad falsas", reza la misiva tras considerar que las declaraciones de Reverol "comprometen la buena marcha" de las negociaciones iniciadas en diciembre pasado.



El pasado lunes, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, dijo que con esta reunión daría "la última oportunidad a la oposición", ultimátum que fue rechazado por el diputado Simón Calzadilla, miembro de la delegación opositora en las negociaciones con el Gobierno chavista.



Maduro dijo que todos los puntos de la agenda ya han sido acordados y que no se han firmado ni publicado porque la delegación de la oposición, "una vez que había dicho que sí, el viernes en la noche recibió la llamada de Washington, Bogotá y Madrid y los echaron para atrás".



Sin embargo, el presidente Medina señaló el pasado sábado, al término de tres jornadas de conversaciones entre el Gobierno y la oposición que aunque hay "importantes avances" aún quedan asuntos que están pendientes y que para tratar de llegar a acuerdos se decidió fijar una nueva cita prevista para hoy.



Ni el portavoz de la oposición en el diálogo, Julio Borges, ni el el ministro venezolano de Comunicación, Jorge Rodríguez, quien encabeza la delegación del Gobierno, detallaron en sus declaraciones a la prensa el pasado sábado los puntos en los que aún no hay acuerdo.



Los puntos centrales para la oposición en este diálogo son lograr garantías electorales para los comicios presidenciales previstos para 2018, la apertura de un canal humanitario que permita el envío de medicinas y alimentos, la liberación de los encarcelados que consideran "presos políticos" y la restitución de los poderes constitucionales de los que fue despojado el Parlamento.



En tanto, el oficialismo exige el levantamiento de las sanciones económicas que pesan sobre algunos de sus funcionarios y el reconocimiento de la Asamblea Constituyente, un órgano plenipotenciario integrado solo por oficialistas y no reconocido por numerosos Gobiernos.



En estas conversaciones, que cuentan con el auspicio del presidente dominicano y del expresidente Rodríguez Zapatero, también participan como países observadores México, Chile, Bolivia, Nicaragua y San Vicente y Las Granadinas. EFE