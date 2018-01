Pastor protestante niega que agredieran a adolescente cuando “reprendían demonio”

SANTIAGO.- La supuesta agresión que sufriera un menor de 14 años, a quien tres miembros de la Iglesia Pentecostal Arca del Poder de Dios habrían golpeado en momentos en que le “reprendían” un “demonio”, fue desmentida por el pastor de la congregación, quien pide que prevalezca la verdad y se aclare el hecho.

El pastor de la iglesia, ubicada en Villa Progreso Segundo, de Ingenio Abajo, Arismendy de la Cruz, aseguró que sus miembros actuaron “reprendiendo el espíritu” que dominaba al muchacho, pero que no le golpearon.

Indicó que el adolescente habría ido a la iglesia acompañado de otro que necesitaba oración, pero que “sin embargo, quien salió endemoniado fue el muchachito y aquí se le oró, ahora dicen que hasta galletas se le dio, lo cual no es verdad, aquí nosotros no maltratamos a nadie”.

“Los jóvenes que estaban en la iglesia hicieron un trabajo como cualquier cristiano, de liberarlo”, agregó.

El adolescente, que reside con su madre y hermano a pocos metros de la iglesia, sostiene que en ese momento no le dominaba ninguna fuerza espiritual, por lo que recuerda paso por paso, todo lo ocurrido.

Con 14 años, el adolescente, que dirige su propia peluquería, en un local anexado a la casa familiar, se expresa sin titubeos y sus ideas son claras.

Dice que solo se negó a que le oraran, a lo que los congregados se opusieron, halándole por el brazo, momentos en que se cayó, golpeándose en la cabeza.

A seguidas, narra el menor, y sin escapatoria, pues se encontraba en el suelo, una de las miembros de la iglesia se le sube encima, por lo que empezó a defenderse, tratando de salir de allí.

“Y yo por tratarme de defender, me caí y ahí ella sobre mí, empieza a darme galletas, disque reprendiéndome demonios y yo le pedía que me soltaran y no querían. Cuando yo llegué a mi casa, me sorprendí de la cara como la tenía, hinchada”, explicó.

El muchacho, se refiere a María Estéfany, una de las miembros de la iglesia que se habría subido sobre él, en aquella intención por liberarlo del supuesto espíritu maligno.

La mujer asegura que el adolescente se encontraba poseído y que ellos solo oraron por él.

“Él estaba hinchado, y se inflaba, y se le movía así, y empezaba a moverse fuerte”, comentó.

La madre del adolescente, que se congrega en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (Mormones) dice que no quiere confrontaciones, pero que podría darle curso en la Justicia al hecho, si la iglesia se niega a cubrir los gastos médicos que ella está enfrentando.

Nicolasa Encarnación asegura que los miembros de la iglesia hostigan a su hijo para que se congregue con ellos, y que incluso han ido varias veces a la peluquería, para convencerlo.

Aun se desconocen los resultados del análisis del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) y las radiografías tomadas al joven.