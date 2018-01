Acosta lamenta que irracionalidad de congresistas impida aprobación del Código Penal

SANTO DOMINGO (R. Dominicana).- La abogada Laura Acosta lamentó hoy la falta de interés de los legisladores para modificar el Código Penal, el cual fue observado por el presidente Danilo Medina por las penalizaciones que establece contra el aborto en cualquier circunstancia.

Para la reconocida aboga, los congresistas no han entendido el alcance de las observaciones que hiciera el presidente de la República al Código Penal, relativas al aborto, y las cuales tienen el objetivo de establecer las tres causales que justificarían la interrupción del embarazo.

“Y entonces, entiendo yo, que el presidente trató de llegar a un consenso entre quienes están totalmente de acuerdo con la interrupción del embarazo en toda circunstancia y quienes se oponen rotundamente, él encontró un punto medio poniendo una gran cantidad de observaciones”, explicó Acosta.

Dijo que hay sectores que culpan a quienes se oponen a la penalización del aborto en las tres causales, pero recuerda que la verdadera razón de la no aprobación del Código Penal es la insensatez de quienes no entiende sobre la problemática.

Aclaró que no se trata de promover el aborto, sino de no penalizarlo en causas extremas, tales como cuando la vida de la madre se encuentre en peligro, cuando se compruebe que el feto tenga malformaciones y no sea compactible con la vida, así como cuando el embarazo sea producto de una violación sexual.

Insistió en que le apena mucho que se utilice como excusa el derecho de las mujeres para no aprobar el Código Penal, por lo que lo que procede es sancionarlo con las tres causales.

Al comparecer al programa La Súper 7 en la Mañana, de La Súper 7 (107.7 FM), Acosta también criticó el estancamiento de otras legislaciones como la Ley de Partidos.