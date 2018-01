Periodista fue agredida acude a Fiscalía a pedir investigación

SANTO DOMINGO.- La periodista Elbania Flores solicitó hoy ante la Fiscalía del Distrito Nacional el inicio de una investigación que determine quiénes fueron las personas a quienes acusa de agredirla e insultarla durante un incidencia ocurrido en una clínica de la capital el fin de semana pasado.



La comunicadora denunció que sus agresores son familiares del empresario Ángel Rondón, acusado de ser el distribuidor de los 92 millones de dólares que la constructora brasileña Odebrecht asegura pagó en sobornos en el país durante 14 años.



El incidente ocurrió el viernes pasado cuando Flores estaba en la Clínica Corazones Unidos, del Distrito Nacional, y se acercó a un área donde estaban los parientes de Rondón, quienes les profirieron amenazas y la sacaron del lugar, de acuerdo a vídeos dados a conocer.



Flores, reportera de Telemicro, acudió acompañada por el abogado Cándido Simón, el presidente del Colegio de Periodistas, Adriano de la Cruz, así como el director de prensa de esa planta televisora, Ulises Jiménez.



También se presentaron al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva decenas de periodistas de varios medios de comunicación. La periodista fue recibida por el fiscal Carlos Vidal.



"Hoy aporto un CD que contiene todas las tomas íntegras de los acontecimientos denunciados el 12 de enero del 2018", dijo la comunicadora.



Jiménez aseguró que no habrá cabida para la negociación, "quienes nos amenazaron tendrán que pagar por ello, porque con la dignidad ni se juega ni se negocia, nosotros siempre estaremos del lado de la libre expresión del pensamiento".



De su lado, el presidente De la Cruz destacó que "con la dignidad no se negocia ni se juega, este es el principio de lo que puede ser el fin del relajo a los periodistas. Hoy fue con ella , pero jamás con ningún otro, aquí no habrá acuerdo, insistiremos con esta causa".



En el lugar también estuvieron José Beato, secretario general del del Sindicato de Trabajadores de la Prensa (STP), y Franklin Guerrero, en representación de la Asociación de Fotógrafos y Camarógrafos.



Los gremios periodísticos exigieron de las autoridades investigar ese hecho, al igual que la agresión sufrida por el fotógrafo de El Caribe Juan Tomás Valenzuela, a quien un imputado de asesinato intentó golpear y le rompió la cámara a la salida de una audiencia la semana pasada en el municipio Santo Domingo Este.EFE