Críticas a diálogo con oficialismo continúan en parte de oposición venezolana

CARACAS.- El cierre de la última jornada de diálogos entre el Gobierno y la oposición de Venezuela en la República Dominicana generó de nuevo críticas en parte del antichavismo que decidió hace semanas no sumarse a estas negociaciones.



El exalcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma y la exdiputada María Corina Machado, unidos en el movimiento Soy Venezuela, calificaron de "locura" y "burla" respectivamente la ronda de diálogos que concluyó ayer en Santo Domingo sin resultados definitivos pero con acuerdos en varios puntos, según las partes.



Tanto Ledezma como Machado utilizaron sus cuentas de Twitter para expresar unos sentimientos que, en caso del primero, vinieron acompañados de una foto del científico Albert Einstein y una frase: "locura es hacer lo mismo una vez tras otra y esperar resultados diferentes".



Esta imagen con texto se apoyó en una palabras en las que el exburgomaestre, en España desde noviembre pasado tras burlar el arresto domiciliario en el que estaba desde 2015 sin haber sido juzgado, recordaba que las negociaciones entre Gobierno y oposición se cerraron sin acuerdo y que "volverán a reunirse el 18 de enero".



Por su parte Machado aseguró en esta red social que en las negociaciones en la isla caribeña "se burlan" de los venezolanos.



"Se burlan de ti. Una vez más el régimen logra lo que quiere: TIEMPO. Por ahí NO ES. El tiempo del hambre se impone al del falso diálogo. PROTESTA, no hay otra", publicó en su único trino.



Estos dos políticos opositores rechazaron en su momento participar en el equipo de antichavistas en República Dominicana ya que consideran que los encuentros buscan dar continuidad a la "dictadura" del presidente Nicolás Maduro.



Afirmaciones que dieron en una jornada en la que el Gobernador del céntrico estado Guárico, el oficialista José Vásquez, informó de que 20 establecimientos fueron saqueados durante el día de ayer en la localidad de Calabozo, situación que dejó un número de detenidos que no especificó, entre los que hay "solicitados por homicidio".



"Fueron 22 comercios afectados, donde más de 10 no tienen que ver con alimentos", reveló Vásquez durante una rueda de prensa en la que señaló que el centro de acopio de alimentos gubernamental fue "atacado con bombas molotov".



El sábado medios de comunicación capitalinos, de la zona de Guárico, así como diputados opositores dieron a conocer los saqueos en Calabozo, situación que fue reprimida por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) con "gases y perdigones".



Esta protesta fue una más de las que desde hace semanas se forman espontáneamente por todo el país, muchas acompañadas de saqueos, por la dificultad o imposibilidad de acceder a comida y a otros productos y servicios básicos.



Venezuela atraviesa desde hace meses una grave crisis económica representada por una inflación, que según el Parlamento de mayoría opositora, cerró 2017 por encima del 2.600 %, y la escasez de comida, medicamentos y otros productos básicos.



Este es uno de los motivos por los que la oposición lleva desde hace meses solicitando al Gobierno la apertura de un canal humanitario para la entrada de alimentos y medicinas, idea rechazada por el oficialismo ya que defienden que podría facilitar una "invasión militar encubierta"



Además, el canal humanitario es una de las peticiones del antichavismo en los diálogos en República Dominicana junto con la restitución de todos los poderes del Parlamento, la liberación de todos los que consideran como "presos políticos" y que ascienden según sus cálculos a 300 personas y cambios en el Consejo Electoral.



El oficialismo exige que se levanten las sanciones económicas internacionales en contra del Gobierno y el reconocimiento de la Asamblea Constituyente, órgano plenipotenciario compuesto solo por chavistas que fue convocado por el presidente Nicolás Maduro para reformar la Constitución y que la oposición rechaza.



Las dos partes continuarán con las negociaciones el próximo jueves tras finalizar sin acuerdos tras tres jornadas anteriores de conversaciones.



Sin embargo las delegaciones reconocieron que se ha avanzado en varios de los puntos planteados.EFE